Balotelli calcia e il portiere può solo guardare la rete gonfiarsi, missile a 102 km/h: “Immenso” Mario Balotelli non si ferma più e con il Sion ha trovato il suo terzo gol consecutivo con un tiro bellissimo: in Svizzera lo esaltano con titoli davvero sorprendenti.

A cura di Vito Lamorte

Mario Balotelli ha ingranato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'attaccante italiano, oggi al Sion, nelle prime settimane della sua nuova esperienza ha fatto molto parlare di sé per vicende extra-campo ma da quando ha messo gli scarpini con più continuità è uno degli attaccanti con la media-gol migliore del campionato svizzero. Il numero 45 ha centrato il suo terzo gol consecutivo con un'autentica perla.

L'attaccante italiano ha aperto la sfida contro il Lucerna con un gran destro a 102 km/h, che ha terminato la sua corsa nell'angolo lontano della porta avversaria e ha spianato la strada verso la vittoria per il Sion. Super Mario ha ricevuto ai 25 metri e dopo aver tenuto a distanza il marcatore è riuscito a girare e ad esplodere il suo destro: la conclusione non ha trovato deviazioni o altri tipi di imprevisti sulla sua corsa e così Müller non ha potuto far altro che guardare la palla finire in rete.

L’ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan ha aiutato la sua squadra a vincere il match e ad agganciare momentaneamente il Servette al secondo posto, portarsi a 5 lunghezze dalla capolista Young Boys che è impegnata oggi nella sfida in trasferta a Zurigo.

I giornali svizzeri, dopo averlo bacchettato in maniera pesante per la sua condotta nella vita privata, lo hanno esaltato con aggettivi come ‘Immenso' ‘Dominante' e ‘Superlativo' per l'ultima prestazione.

La partita vedeva come favorito il Sion, che non ha deluso le aspettative e si è imposto sul Lucerna con un gol per tempo. Se poco dopo la mezz'ora della prima frazione era stato Balotelli a sbloccare i giochi, nella ripresa ci ha pensato Araz con la sua prima rete stagionale a mettere la parole ‘fine'.

Nelle scorse ore era arrivata la clamorosa dichiarazione di Haaland che lo aveva tirato in ballo (“Se la mia vita dipendesse da un rigore lo farei calciare a Balotelli”) e non si sa se quelle parole lo abbiano spronato ma Mario Balotelli, in questo momento, è certamente il centravanti più caldo della Superleague svizzera.