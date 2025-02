video suggerito

Un tifoso offre 50 euro all'arbitro mentre guarda il monitor: cerca di corromperlo in diretta La scena surreale arriva da Lisbona dove un tifoso per due volte ha offerto soldi all'arbitro per corromperlo mentre parlava con il VAR: ha allungato i soldi mentre era al monitor.

A cura di Ada Cotugno

Quando l'arbitro si è avvicinato al monitor per rivedere l'azione non si sarebbe mai aspettato di assistere a una scena simile: dalla tribuna distante pochi metri un tifoso ha sventolato una banconota da 50 euro nel goffo tentativo di corromperlo e di fargli prendere una decisione che favorisse il suo Benfica nei playoff di Champions League contro il Monaco. Un momento bizzarro che è stato ripreso dalle telecamere, anche se in realtà quello non era stato il primo tentativo dell'uomo.

Tutti sono rimasti sorpresi quando ha allungato la mano che reggeva i soldi, in una scena comica perfetta che ovviamente non ha impressionato l'arbitro Glenn Nyberg che non lo ha sdegnato neanche per uno sguardo. Alla fine, per fortuna del tifoso, la squadra portoghese è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale nonostante il tiratissimo pareggio per 3-3.

Il tifoso cerca di corrompere l'arbitro per due volte

La scena è stata a dir poco surreale, soprattutto perché si è ripetuta per due volte. Tutto è cominciato quando l'arbitro si è recato al monitor per rivedere un fallo sospetto subito in area da Aursnes e che avrebbe potuto regalare un rigore al Benfica: in quel momento dalla tribuna posizionata proprio dietro allo strumento si è sporto un tifoso che ha allungato una banconota da 10 euro per cercare di corrompere il signor Nyberg e invogliarlo in qualche modo a favorire la sua squadra.

Lo svedese ovviamente non gli ha prestato attenzione, ma giustamente ha assegnato il rigore al Benfica. Poco più tardi si è ripetuto lo stesso rito, con l'arbitro che parlava con il VAR e il tifoso di prima che cercava di corromperlo, questa volta allungandogli una banconota da 50 euro. Ovviamente neanche l'aumento della somma ha fatto vacillare Nyberg che non lo ha degnato di uno sguardo mentre svolgeva il suo lavoro.