Un tifoso chiede una gomma da masticare ad Ancelotti: la sua reazione fa innamorare la Spagna Carlo Ancelotti viene sorpreso da un tifoso prima di Real Madrid-Athletic Bilbao. L’allenatore dei Blancos asseconda l’insolita richiesta del sostenitore spagnolo che gli ha chiesto gentilmente se avesse una gomma da masticare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid ha cancellato l'amarezza per la sconfitta subita in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona tornando alla vittoria in campionato contro l'Athletic Bilbao. Una settimana non facilissima per i Blancos che sotto i colpi di Lewandowski e compagni hanno visto sfumare quello che poteva essere il primo trofeo stagionale. I gol di Benzema e Kroos hanno dunque portato le Merengues a guadagnare tre punti fondamentali per la classifica. Attualmente il Real è infatti fermo a 41 punti a sole tre lunghezze dai catalani che sono in testa. Un testa a testa che potrebbe avere la sua resa dei conti poi nello scontro diretto.

Tutti gli occhi sono comunque puntati sulla squadra di Carlo Ancelotti che pubblicamente ha sempre preservato la grandezza del suo gruppo e l'incredibile voglia di vincere a ogni partita. I campioni d'Europa in carica hanno avuto un calo fisiologico dopo i Mondiali lasciando un margine di sorpasso comunque importante al Barcellona che punta al suo primo titolo di Liga senza Lionel Messi in squadra. Proprio l'allenatore del Real Madrid durante la sfida di Bilbao, è stato anche protagonista di un curioso siparietto. Un tifoso, seduto in una posizione strategica dello stadio, proprio dietro la panchina del Real, vedendo Ancelotti passare gli ha chiesto una cortesia al quale l'allenatore ha subito risposto.

Il tifoso, tra lo stupore generale di Ancelotti, ha fatto partire un video proprio nel momento in cui il tecnico italiano si stava sedendo in panchina per il calcio d'inizio. "Carlo, Carlo – si sente dall'audio all'interno del filmato – posso avere un chewing gum?". Le gomme da masticare fanno parte proprio di Ancelotti, una sorta di segno distintivo del tecnico emiliano. A quella domanda Ancelotti sembra essere stupito, quasi incredulo: d'altronde è insolito sentirsi domandare questo piuttosto che il solito selfie in campo. Ancelotti non ha battuto ciglio e immediatamente ha estratto dalla tasca due gomme da masticare di colore verde. Il tifoso stupito che Ancelotti lo avesse considerato a tal punto, ha allungato il braccio proprio per prendere quei chewing gum che gentilmente il tecnico del Real Madrid ha voluto dargli. Ancelotti ha abbozzato un sorriso subito dopo avergli allungato quelle gomme di color verde e si è poi diretto sulla linea dell'area tecnica in attesa del fischio d'inizio.

Resta da capire se realmente il tifoso avesse voglia di quelle gomme, se volesse filmare solo la reazione dell'allenatore ex Milan o se a quel punto ha deciso di lasciarle lì come ricordo di una serata che comunque resterà memorabile e che ricorderà per tutta la vita. Ancora una volta la semplicità e la genuinità dell'allenatore ha la meglio su tutto e conferma la bontà del tecnico del Real diventato sempre più uomo simbolo del Real Madrid. Il suo essere così disponibile è qualcosa che conoscono già in Italie e da alcuni anni anche in Spagna e ogni volta si fa apprezzare ancora di più per il suo carattere buono e alla portata di tutti. Un vero leader che non ha bisogno di sfuriate pubbliche per far riconoscere la sua grandezza, anche attraverso questi piccoli gesti.