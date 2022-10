Un supercomputer ha calcolato i pronostici dei Mondiali: è venuta fuori la finale che tutti sognano Un supercomputer ha provato a pronosticare l’esito dei Mondiali 2022 in Qatar: in base ai parametri inseriti in finale si troverebbero di fronte l’Argentina di Messi e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Nonostante l'Italia non prenderà parte ai Mondiali del 2022 in Qatar, inizia a salire l'attesa e a crescere l'interesse per una competizione che da sempre genera grande curiosità. Per questo motivo sono già partite le griglie su quali sono le nazionali favorite e quali potrebbero essere le stelle che illumineranno le notti in Medio Oriente.

Ai tanti pareri di esperti si è aggiunta la previsione di un supercomputer, che in base ad alcuni parametri ha provato a fare un pronostico sulla competizione: il risultato ha previsto che Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si affronteranno in finale e che l'Argentina dovrebbe battere il Portogallo ai calci di rigore. In pratica, la finale che tutti sognano e che rappresenterebbe la fine di un'era calcistica.

La ricerca, condotta da BCA Research, è stata pubblicata nel rapporto speciale ‘The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup‘ e ha basato l'esito del torneo sulle statistiche dei giocatori di EA Sport FIFA, oltre che su un campione di partite della fase a gironi e dei turni a eliminazione diretta giocati durante i Mondiali 2006, 2010, 2014 e 2018.

La BCA è giunta alla conclusione che l'Argentina avrebbe vinto sulla base di quello che ha definito "un modello unico in due fasi che combina macro e micro variabili", include il prelievo di un database di statistiche sui giocatori dalla simulazione del videogioco FIFA e prevedendo le partite della fase a gironi utilizzando dati dei giocatori nelle loro squadre e le prestazioni passate delle varie selezioni. Quando sono passati agli ottavi di finale, sono stati utilizzati calcoli simili, includendo anche variabili come la "maledizione del vincitore", ovvero l'improbabilità storica che la nazionale campione in carica si ripeta: questo significa che la Francia è stata penalizzata dai numeri a causa della vittoria nel 2018.

Il tabellone dagli ottavi alla finale della Coppa del Mondo 2022 stilato da BCA Research.

BCA Research ha dichiarato: "Dopo molte considerazioni e calcoli crediamo che l'Argentina e Lionel Messi saranno quelli che solleveranno la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Quanto siamo sicuri della nostra scelta per il vincitore? Anche se siamo contenti della nostra scelta, l'Argentina dovrà affrontare molte partite ravvicinate durante la fase a eliminazione diretta, con la finale che sarà essenzialmente un lancio di una moneta. Quindi, la loro probabilità di vincere la coppa è solo del 7%, anche come favoriti".

BCA Research ha anche stabilito che è molto probabile che la finale possa finire ai calci di rigore, con l'Argentina che è superiore al Portogallo quando bisogna andare dal dischetto: la Seleccìon ha vinto quattro delle ultime cinque sfide ai rigori ai Mondiali, segnando con un tasso di successo del 77%. I portoghesi hanno chiuso solo contro l'Inghilterra nel 2006 una sfida negli ultimi tornei e hanno segnato tre dei cinque tentativi, con un tasso di marcature del 60%.

La ricerca ha anche tenuto conto del fatto che l'Argentina è attualmente in una forma molto migliore, dato che non perde una partita dal luglio del 2019 e ha alzato la Copa America al cielo la scorsa estate dopo quasi trent'anni.

In semifinale dovrebbero arrivare Brasile, che non avrebbe la meglio nella super sfida contro i rivali argentini, e l'Inghilterra, che dopo aver sfiorato la finale nel 2018 dovrebbe arrendersi al Portogallo e accontentarsi ancora una volta della ‘finalina'. Tra le sorprese spiccano il Messico ai quarti e il Senegal agli ottavi.

I migliori giocatori per ogni posizione in campo della Coppa del Mondo 2022 calcolati da supercomputer di BCA Research.

In base ai parametri inseriti, non dovrebbero esserci particolari sorprese sui calciatori che più si faranno notare nel torneo: si va da Messi, Cristiano e Neymar, passando per Benzema, Lewandowski e Mbappé; fino a Cancelo, Son, De Bruyne, van Dijk, Alexander-Arnold, Hakimi, Rodri e Sané.

L'Italia non ci sarà , e questo ci farà molto male, ma quanto sarebbe bello vedere Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo nella finale della Coppa del Mondo?