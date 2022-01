Un nuovo braccio destro per José Mourinho alla Roma: Foti prende il posto di Joao Sacramento Joao Sacramento non è più il vice allenatore della Roma: si interrompe la collaborazione con Mourinho dopo due stagioni. Al suo posto Salvatore Foti.

A cura di Vito Lamorte

Il 2022 inizia all'insegna dei cambiamenti per la Roma di José Mourinho. João Sacramento, vice allenatore del portoghese della squadra giallorossa ha annunciato il suo addio al club capitolino. Lo Special One non avrà l'assistente fidato che lo accompagnava dai tempi del Tottenham e aveva intrapreso con lui questa avventura italiana. Avevamo conosciuto un po' più da vicino Sacramento nella serie tv "All or Nothing: Tottenham Hotspur" ma adesso le loro strade si sono divise.

Nonostante avesse un contratto con la squadra giallorossa fino al 2024, Sacramento ha deciso di tentare la fortuna come primo allenatore e ha deciso di rompere il legame con Mourinho: a 32 anni ha già ricevuto offerte da importanti club sia in Portogallo che in Francia. La scelta di separarsi è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa giallorosso ma in Portogallo c'erano tanti dubbi sulla conciliabilità delle personalità di Sacramento e Mourinho a lungo termine.

A sostituirlo sarà Salvatori Foti, ex assistente di Marco Giampaolo. L'ex attaccante, 33enne, è sempre stato nello staff dell'ex Sampdoria, Milan e Torino e ritroverà Stefano Rapetti, preparatore della Roma e molto vicino a Mourinho: Foti ha lasciato il calcio a soli 27 anni dopo le esperienze con Sampdoria, Lecce e Vicenza per via dei tanti infortuni e, soprattutto, per un’ernia del disco da cui non è riuscito a guarire.

Salvatore Foti debutterà con la Roma proprio contro una delle sue ex squadre, ovvero il Milan: andrà per la prima volta in panchina con i giallorossi il giorno dell'Epifania per una gara affascinante e complicata per i capitolini.

Su Instagram le parole di addio dell'ex componente dello staff tecnico della Roma: "Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d'orgoglio. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!".