“Un incubo”: Mourinho punta il dito contro i calciatori della Roma che giocano a Fortnite José Mourinho in uno dei primi video da allenatore della Roma aveva risposto a dieci domande su dieci argomenti differenti: le parole più dure le ha spese quando ha parlato di Fortnite, il noto videogame sparatutto in terza persona: “Un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa str***ata”.

A cura di Vito Lamorte

José Mourinho sta modellando la Roma a sua immagine e somiglianza. Lo Special One sta lavorando in vista dell'inizio della stagione 2021/2022 e cerca di imporre i suoi dettami sia in campo che fuori: l'allenatore portoghese ha portato i suoi metodi a Trigoria da qualche settimana ma oltre alla parte prettamente calcistica il lusitano vuole provare a imporsi anche in altre situazioni che riguardano la vita dei suoi giocatori. Per ottenere i risultati bisogna lavorare tanto ed essere attenti a tutti i dettagli, questo Mou lo sa, e per questo motivo ha lanciato un chiaro segnale ai suoi atleti: in un video postato sui social della società giallorossa che riporta uno dei primi momenti davanti alle telecamere di Mourinho dopo l'annuncio come nuovo allenatore della Roma, il tecnico portoghese ha mostra il suo scarso apprezzamento verso il popolare videogioco Fortnite: "Un incubo…i calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa caz*ata. E il giorno dopo magari c’è la partita…".

Non era un segnale per qualcuno in particolare ma Mourinho è attento a tutto e sulla comunicazione lavora sempre moltissimo per non farsi mai cogliere impreparato: la questione videogame sarà stata affrontata nello spogliatoio in maniera diversa fin dall'inizio del ritiro ma questo video è un altro paletto che l'ex allenatore di Inter, Chelsea e Real Madrid ha voluto piazzare, anche pubblicamente. La Roma, per la sezione esports, lo scorso mese di maggio aveva organizzato un torneo del videogame sparatutto al quale aveva partecipato Gonzalo Villar.

Dopo l'amichevole pareggiata per 1-1 con il Porto, la Roma di Mourinho lavora al campo dell'estadio Municipal di Bela Vista: i giallorossi affronteranno il Siviglia di Julen Lopetegui domani pomeriggio alle ore 18.30 in amichevole a Faro. Sarà la sesta sfida della pre-season della squadra capitolina.