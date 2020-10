Anche nell'Udinese c'è un positivo al Covid-19, e per questo motivo in via precauzionale il club bianconero ha deciso di annullare la partita amichevole con il Pordenone in programma oggi pomeriggio. Il club della famiglia Pozzo fa sapere che il positivo non è un calciatore né un membro dello staff del tecnico Ivan Gotti:

Udinese Calcio comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID 19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti.

Dunque annullata la partita amichevole tra l'Udinese e il Pordenone a causa di un caso di Coronavirus nel gruppo squadra dei bianconeri. Un caso che non riguarda un calciatore o un componente dello staff tecnico. Adesso tutta la squadra è in autoisolamento. La situazione è abbastanza chiara. Stop agli allenamenti, almeno oggi e domani, con tampone che dovranno effettuare tutti i calciatori. La speranza, naturalmente, è quella di non avere cattive notizie nei prossimi giorni da parte del gruppo squadra dei bianconeri.

Non va automaticamente in discussione la prossima partita di campionato dell'Udinese, che domenica 18 ottobre (con calcio d'inizio alle ore 18) come programma dve affrontare il Parma di Liverani. Una sfida salvezza fondamentale per i bianconeri, che hanno perso tutte le tre partite giocate in quest'avvio di campionato. Ma certo che ora si accende un piccolo campanello d'allarme. E i prossimi giorni saranno determinanti per capire se oltre a questo componente del gruppo squadra sono contagiati anche dei calciatori.