Turner scopre il sesso di suo figlio dopo la partita: gli fanno calciare un pallone misterioso Matt Turner riceve una sorpresa meravigliosa al termine della gara vinta dagli Stati Uniti contro El Salvador. Il portiere americano scopre il sesso di suo figlio in modo del tutto particolare con il coinvolgimento di tutto il pubblico e i compagni di squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere una delle Nazionali più in crescita degli ultimi anni. Già agli ultimi Mondiali 2022 in Qatar il cammino degli statunitensi è stato a dir poco esaltante e l'esplosione di calciatori del calibro di McKennie, Pulisic, Reyna e Dest hanno fatto diventare ora il soccer uno degli sport più amati dal popolo a stelle e strisce. Ciò che emerge però dalla Nazionale di Hudson è soprattutto l'unione del gruppo, di uno spogliatoio compatto che ha dimostrato di avere la piena convinzione delle proprie potenzialità.

La scorsa notte gli Stati Uniti hanno affrontato El Salvador nella CONCACAF Nations League vincendo 1-0 grazie al gol decisivo di Ricardo Pepi. Una rete che ha consentito agli Stati Uniti di conquistare tre punti importanti e soprattutto di dare il via a una festa del tutto particolare. A fine partita infatti, i compagni di squadra, insieme a tutto lo stadio, partecipano al party a sorpresa organizzato per il portiere americano Matt Turner, estremo difensore dell'Arsenal. Nel video mostrato dall'account ufficiale della Nazionale degli USA, si vede Turner stringere tra le mani un piccolo pallone. Si tratta di uno stratagemma utilizzato da Ashley Herron, la splendida compagna ex cheerleader della NFL, per rivelare il sesso del loro secondo figlio.

Un qualcosa di inusuale nel calcio. Si tratta infatti del più comunemente noto "gender party" che solitamente vediamo sui social ma che in questo caso è stato fatto su un campo da calcio. Il portiere viene avvolto dall'abbraccio di tutta la squadra che lo incita a calciare quella palla. Al momento del tiro anche lo stadio dagli spalti partecipa con grande entusiasmo a questo lieto evento. Il portiere dell'Arsenal una volta effettuato il tiro vede uscire dalla sfera una nuvola di fumo rosa che chiaramente come presto Turner tra le mani stringerà una bimba. Un momento meraviglioso impreziosito dall'entusiasmo dei compagni di squadra.

Turner poco dopo scherza davanti alle telecamere: "È una bella sensazione sapere che avremo una bambina piccola e penso di essere in grossi, grossi guai in futuro". Il portiere dell'Arsenal ha spiegato di essere rimasto spiazzato da questa sorpresa che assolutamente non si aspettava vista la distanza da sua moglie che vive negli Stati Uniti mentre lui è a Londra. L'estremo difensore non è un titolare della squadra di Arteta ma ha comunque giocato 5 partite in Europa League più 2 in FA Cup mentre in Premier non è mai sceso in campo chiuso da Ramsdale che è il titolare dei londinesi. Ma quello di ieri è stato per Turner il rilancio più bello della sua vita.