Tudor rivoluziona gli allenamenti della Lazio con i suoi metodi: taglia i ponti con Sarri La prima novità portata da Tudor alla Lazio riguarda gli allenamenti che saranno completamente diversi da quelli di Sarri: i giocatori si riuniranno mezz’ora prima e non trascorreranno più ore in sala video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arrivo di Igor Tudor alla Lazio porta vento di rivoluzione non solo per il calcio che ha intenzione di mostrare in campo, ma soprattutto per quello studiato e preparato dietro le quinte durante gli allenamenti di ogni giorno. Le sue principali novità arrivano proprio da lì, dai piani di attuare dietro ai cancelli di Formello dove la squadra si riunisce per preparare le partite. Le indicazioni al momento sono molto chiare: ci sarà un taglio netto rispetto alla gestione di Maurizio Sarri, a partire dai metodi di lavoro.

L'ex Napoli era stato criticato dai giocatori per le lunghissime sessioni in sala video, dove venivano mostrati i filmati degli avversari per prepararsi al meglio. Un procedimento che con il nuovo allenatore verrà snellito e ridotto all'osso, reso più smart per essere fruibile in qualsiasi momento da tutti gli elementi della sua rosa. La novità è riportata dal Corriere dello Sport che ha individuato la strategia proposta da Tudor e da tutto il suo staff.

Innanzitutto la Lazio si ritroverà a Formello con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario fissato per le sedute di allenamento in questa stagione e si fermerà in sala video soltanto per una sola sessione a settimana, con un incontro piuttosto breve che servirà per analizzare gli avversari prima di preparare la partita sul campo. Sarà lì che si concentrerà il fulcro del suo lavoro: Lotito spera che la nuova metodologia possa portare i risultati che sono mancati fino a oggi, ma soprattutto che l'apertura al dialogo del nuovo allenatore possa restituire serenità allo spogliatoio.

Tudor si affiderà molto all'autopreparazione dei giocatori: il suo staff, in collaborazione con il match analyst, fornirà a tutti i giocatori video specifici da poter visionare in qualsiasi momento per studiare meglio chi avranno davanti, senza necessariamente passare ore intere fermi all'interno della sala video come accaduto fino a oggi.