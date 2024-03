Tuchel si fa male prima di Bayern-Lazio mentre parlava alla squadra: “Temo di essermi rotto un dito” Tuchel ha raccontato durante le intervista post partita di Bayern-Lazio di Champions cosa è successo durante il suo discorso motivazionale alla squadra. Ha preso a calci la porta dello spogliatoio finendo per farsi male: “Temo di essermi rotto un dito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Thomas Tuchel ha vissuto serate migliori dal punto di vista fisico nonostante la vittoria del suo Bayern contro la Lazio nel ritorno degli ottavi di Champions. Il successo dei bavaresi non cancella però ciò che è accaduto prima della partita all'allenatore dei tedeschi. Una volta terminata la partita infatti, durante le classiche interviste, Tuchel rivela ciò che è accaduto negli spogliatoi del Bayern nel corso del suo discorso motivazionale. Evidentemente l'allenatore dei bavaresi era fin troppo carico e ha finito per farsi male davvero.

A Prime Video il tecnico del Bayern ha spiegato di aver preso a calci qualcosa nello spogliatoio mentre cercava di caricare Kane e compagni. Un colpo doloroso dato che sia prima che dopo la partita, si vedeva chiaramente come stesse zoppicando vistosamente. Era spaesato anche quando ha incrociato Sarri in campo. "Mi sono fatto male all'alluce – ha dichiarato successivamente l'allenatore – e non credo di riuscire a togliermi la scarpa. La squadra si chiedeva perché fossi rimasto seduto per quasi 90 minuti".

Tuchel ha prima analizzato la partita: "È stata una prestazione molto solida e molto disciplinata – ha spiegato – Non abbiamo perso la testa giocando con coraggio e con un ritmo migliore rispetto all'andata. E poi ovviamente le cose sono migliorate con il gol e poi il secondo gol nel momento perfetto. Ci ha dato fiducia, vittoria meritata". Poi però in tanti provano a tornare sul suo infortunio che pare gli abbia anche negato di presentarsi in conferenza stampa: "Ho preso a calci qualcosa nello spogliatoio durante il discorso motivazionale".

Tuchel mai si sarebbe aspettato di doverne uscire letteralmente con le ossa rotte. Alla CBS poco dopo l'allenatore del Bayern ha infatti specificato cosa sia accaduto nello specifico e soprattutto i suoi timori iniziali: “Nel mio ultimo discorso motivazionale alla squadra prima di uscire in campo, ho preso a calci una porta ed è stata la cosa sbagliata. Mi sento come se avessi rotto un dito". Evidentemente Tuchel non aveva fatto i conti con la sua troppa energia prima di una partita assolutamente fondamentale per il suo futuro e per la stagione del Bayern.