Trump e gli intrecci con la FIFA: così Infantino è finito nell’Inauguration Day del presidente USA

A cura di Vito Lamorte

Donald Trump oggi ha giurato come 47° presidente degli Stati Uniti. A Washington DC si è tenuta la cerimonia di insediamento del tycoon ma, prima dell'Inauguration Day, nelle scorse ore c'è stato il consueto "victory rally speech" durante il quale il nuovo presidente degli USA ha parlato anche di calcio, con riferimento alla FIFA e ai tornei che si giocheranno negli Stati Uniti.

La prossima estate ci sarà il nuovo Mondiale per Club mentre nel 2026 si giocherà la Coppa del Mondo negli USA, insieme a Canada e Messico. Tutto questo senza contare le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles: non solo calcio insomma, ma soprattutto calcio. Per Donald Trump.

Queste le parole del neo presidente degli USA: "Le Olimpiadi sono fantastiche, poi c'è [il Presidente della FIFA] Gianni Infantino per la Coppa del Mondo. Gianni è il capo… quindi sarò il vostro Presidente per le Olimpiadi e per la Coppa del Mondo. Gianni, grazie per la Coppa del Mondo 2026, e, tutti, grazie per le Olimpiadi 2028. Ci divertiremo molto".

Infantino incontra Trump: "Grazie per il sostegno alla FIFA"

Due giorni fa il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha reso noto un suo incontro con Donald Trump e lo aveva ringraziato per il suo sostegno all'ente che governa il calcio: "Ho avuto l'onore di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida in vista del suo imminente insediamento. Abbiamo discusso della Coppa del Mondo per Club FIFA di quest'estate e della Coppa del Mondo FIFA del 2026, due tornei veramente globali che gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo fondamentale nell'ospitare.Grazie, signor Presidente, per il suo tempo e per il sostegno alla FIFA nei prossimi mesi. L'America accoglie il mondo e il calcio unisce il mondo".

Infantino ha accolto con grande enfasi e soddisfazione l'elezione di Trump e non ne ha fatto mistero anche sui suoi profili social anche perché nei quattro anni dell'amministrazione Biden non aveva ricevuto alcun invito a Washington DC.

Anche in occasione della presentazione del nuovo Mondiale per Club lo scorso autunno Infantino aveva ricevuto la benedizione di Trump e questo tiene ancora più saldo un legame tra FIFA e Stati Uniti che sembrava essere scemato dopo lo scandalo sulla corruzione all'interno dell'ente più potente del calcio.

Quando Infantino diceva ‘il calcio deve stare fuori dalla politica'

Sembra passato molto tempo da 2022, quando lo stesso Infantino e la FIFA chiedevano alla politica di restare fuori dal Mondiale del Qatar con una lettera ai vertici delle 32 federazioni: si chiedeva di evitare polemiche di natura politica o riferimenti alle tensioni internazionali durante la manifestazione. Numerose federazioni avevano espresso opinioni molto discordanti per la violazione dei diritti umani e per le morti sul lavoro dei migranti che avevano costruito gli stadi nel corso degli anni e con l'avvicinarsi del torneo molti calciatori avevano messo al centro del dibattito le battaglie sui diritti e della lotta LGBTQIA+.

Infantino difese la scelta di assegnare al Qatar la Coppa del Mondo, rispondendo alle critiche sul mancato rispetto dei diritti umani nel paese asiatico e inviò questa lettera:

Cari Presidenti, cari Segretari Generali, La Coppa del Mondo FIFA in Qatar è ormai dietro l'angolo e l'entusiasmo per l'evento calcistico più importante del mondo sta crescendo a livello globale, mentre contiamo i giorni che ci separano dal calcio d'inizio a Doha, domenica 20 novembre 2022. Essendo una delle 32 squadre partecipanti, porti sulle spalle le speranze e i sogni della tua nazione d'origine e di tutta la tua gente. La FIFA vorrebbe assicurarti che in Qatar tutto è stato preparato per garantire che ogni nazione partecipante abbia le migliori possibilità di raggiungere la fase finale. Gli otto stadi all'avanguardia, dove si giocheranno le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™️, forniranno la piattaforma perfetta per il più grande evento sportivo del mondo. Quindi, per favore, ora concentriamoci sul calcio! Sappiamo che il calcio non vive sotto vuoto e siamo altrettanto consapevoli che ci sono molte sfide e difficoltà di natura politica in tutto il mondo. Ma per favore, non lasciate che il calcio venga trascinato in ogni battaglia ideologica o politica esistente. Alla FIFA, cerchiamo di rispettare tutte le opinioni e le convinzioni, senza impartire lezioni morali al resto del mondo. Uno dei grandi punti di forza del mondo è proprio la sua diversità, e se inclusione significa qualcosa, significa avere rispetto per quella diversità. Nessun popolo, cultura o nazione è "migliore" di un'altra. Questo principio è la pietra miliare del rispetto reciproco e della non discriminazione. E questo è anche uno dei valori fondamentali del calcio. Quindi, per favore, ricordiamolo tutti e lasciamo che il calcio sia al centro della scena. Ora, alla Coppa del Mondo FIFA, abbiamo l'occasione e l'opportunità unica di accogliere e abbracciare tutti, indipendentemente dall'origine, dal background, dalla religione, dal sesso, dall'orientamento sessuale o dalla nazionalità. Cogliamo questa opportunità e uniamo il mondo attraverso il linguaggio universale del calcio. Ora il nostro focus è il calcio perché #NowIsAll.

Insomma, la politica fuori dal calcio solo quando non ci interessa. Altrimenti…