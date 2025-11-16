Troy Parrott porta l’Irlanda ai playoff in modo eroico, poi si commuove: “Per questo amo il calcio”

L’Irlanda doveva solo vincere in Ungheria per qualificarsi per i playoff dei Mondiali 2026, ci è riuscita con un gol al 95′ di Troy Parrott che con una tripletta ha deciso un incontro che è già nella storia.

Ungheria-Irlanda era una partita decisiva. In palio non c'era un posto diretto ai Mondiali, ma un posto per i playoff, già un traguardo per entrambe le nazionali. I magiari avevano due risultati su tre, sono stati a lungo in vantaggio. Gli irlandesi non hanno mollato mai e al 95′ hanno segnato il gol della vittoria. Emozioni pazzesche, disperazione da una parte e gioia infinita dall'altra con un protagonista assoluto: Troy Parrott, che realizzando cinque gol in due partite regala un sogno all'Irlanda.

L'Irlanda aveva l'obbligo di vincere due partite

Quando la nazionale irlandese si è radunata a novembre per queste ultime due partite sapeva di avere una montagna da scalare. Per conquistare i playoff doveva solo battere il Portogallo in casa e l'Ungheria a domicilio. Ci è riuscita. 2-0 ai portoghesi, doppietta di Parrott, con l'espulsione di Ronaldo a rendere amarissima la partita del Portogallo.

Ungheria avanti 2-1 all'intervallo e pure a 10 minuti dalla fine

In Ungheria era da dentro o fuori. Marco Rossi con un punto era ai playoff, pareva facile dopo il gol al 3′ e il 2-1 prima dell'intervallo. Vantaggio mantenuto fino a dieci minuti dal termine quando l'Irlanda trova il pari con Troy Parrott, sempre lui, che aveva segnato su rigore nel primo tempo.

Parrott segna il gol decisivo nel sesto minuto di recupero

Gli ultimi minuti, recupero incluso, sono al cardiopalma, l'Irlanda attacca, il portiere magiaro compie un intervento portentoso. Sembra finita e invece al 95'15" arriva la zampata di Parrott, attaccante dell'AZ Alkmaar, che ha fatto impazzire una nazione intera che può festeggiare il gol del 3-2 e il posto ai playoff, del tutto insperato, a più riprese.

Troy Parrott segna al minuto 95, è 3-2 per l'Irlanda

L'eroe irlandese si è preso un posto nella storia calcistica del suo paese, comunque andranno i playoff. Cinque gol in due partite, questo al 95′ è stato pesantissimo. La commozione sincera a fine partita di Parrott si è vista nell'intervista a caldo nella quale ha parlato della famiglia e della sua passione per il calcio, dicendo anche che momenti come quello che sta vivendo spiegano l'amore per il calcio: "Questo è il motivo per il quale noi amiamo il calcio, qualunque cosa accada".