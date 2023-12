Tre gol “regalati” al centravanti avversario nella stessa partita: Notts County disastroso Scene incredibili in FA Cup con il Notts County che ha regalato al centravanti dello Shrewsbury un’assurda tripletta.

A cura di Marco Beltrami

Gli errori fanno parte del gioco, ma "regalare" ben tre gol agli avversari durante una partita è davvero un record. Una situazione che si è concretizzata in Inghilterra in occasione della partita del secondo turno di FA Cup tra Notts County e Shrewsbury. La difesa della squadra di casa con tre incredibili errori ha messo Ryan Bowman in condizione di realizzare una tripletta.

Uno shock per i tifosi della formazione che milita in Milita in Football League Two, quarta serie del campionato inglese increduli per la serie di sciocchezze commesse dai propri beniamini e costate l'eliminazione nella coppa nazionale. Un vero e proprio regalo per gli ospiti, che hanno vinto 3-1 e strappato il pass per il terzo turno.

Ma andiamo con ordine. Il primo errore è stato quello di Aiden Baldwin che purtroppo non è stato aiutato dalla fortuna. Il numero 15 del Notts County stava controllando un pallone in posizione defilata nei pressi della sua area quando invece di effettuare un semplice passaggio al portiere ha deciso di avventurarsi in un tentativo di dribbling. È finita malissimo per lui: scivolata goffa, pallone perso e concesso ai giocatori inblu. Assist per Bowman che con un tocco facile facile al 1′ ha portato avanti i suoi.

Una lezione che non è servita a niente a giudicare da quanto accaduto dopo. Seconda azione disastrosa del Notts County con Richard Brindley che ha rischiato grosso cincischiando troppo con la palla tra i piedi. Ancora una volta ecco Baldwin che si è ritrovato la sfera e ha cercato un incomprensibile controllo, nonostante potesse passare la palla al suo portiere. Anche questa volta finale disastroso, con brutto pallone perso e gli avversari ad approfittarne.

Non c'è due senza tre, e si è concretizzato il disastro totale servito poco dopo dalla coppia Randall-Rawlinson. Se il primo ha alzato un pericolosissimo pallone in area, il secondo con un maldestro colpo di testa ha servito un assist al bacio per Baldwin. Terzo gol di giornata e pallone portato a casa, per un pomeriggio in cui ha trovato un aiuto inaspettato dai difensori avversari.