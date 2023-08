Tre giocatori del Burnley schierano Haaland al fantacalcio: la loro squadra giocava contro il City Tre giocatori del Burnley hanno schierato Haaland al fantacalcio nonostante la loro squadra giocasse proprio contro il Manchester City all’esordio in Premier League. Un episodio che sta facendo discutere molto in Inghilterra.

A cura di Vito Lamorte

Il Burnley ha fatto il suo esordio in Premier League contro i campioni in carica del Manchester City e ha subito una sconfitta per 3-0 a Turf Moor. A lasciare subito il segno è stato Erling Haaland con una doppietta nel primo tempo, che ha messo in discesa la sfida per gli uomini di Pep Guardiola: nella ripresa Rodri ha chiuso i conti in maniera definitiva per i Citizens.

Gli uomini di Vincent Kompany speravano in un inizio diverso ma il sorteggio del calendario non è stato benevolo con i Clarets.

Se la sconfitta del Burnley era prevedibile contro i campioni d'Europa in carica, c'è stata un'altra notizia che sta facendo discutere da diverse ore oltre la Manica: tre giocatori dei Clarets hanno inserito Haaland nella Fantasy Premier League, il fantacalcio inglese, mostrando poca fiducia nella loro squadra.

Si tratta di Josh Brownhill, Jack Cork e Arijanet Muric; che non hanno badato al fatto che il centravanti norvegese se lo sarebbero ritrovati nel sottopassaggio e lo hanno messo al centro dell'attacco. Oltre a questo gli hanno consegnato anche la fascia da capitano, che gli ha permesso di avere anche altri punti in più.

Se per il gioco la decisione si è rivelata azzeccata, dato che il norvegese ha segnato due gol, di certo questa notizia non è stata presa molto bene dai tifosi del Burnley: una scelta che, sicuramente, non sarà piaciuta nemmeno ai compagni di squadra dei tre.

Josh Brownhill in campo contro il City.

Brownhill è sceso in campo per pochi minuti nella parte finale al posto di Berge mentre Cork e Muric sono rimasti in panchina per tutto il match.

Un grande numero di calciatori della Premier League gioca alla FPL e tiene d'occhio tutte le partite per capire il punteggio della loro squadra fantasy: chiaramente il fatto di puntare su giocatori che militano nella squadra che affronteranno in campo nei 90′ che disputeranno il weekend successivo non è proprio il massimo dal punto di vista professionale ed etico.

Una questione di opportunità, che forse si potrebbe gestire in maniera diversa.