Tragedia sfiorata per tre giocatori del Marsiglia nella notte: sparano contro le loro auto Di ritorno dall'ultima trasferta tre giocatori del Marsiglia hanno subito un agguato da alcuni malviventi: tre colpi di pistola sono stati esplosi contro le loro vetture, sono illesi.

A cura di Ada Cotugno

Tre giocatori del Marsiglia sono stati aggrediti nella notte tra domenica e lunedì mentre tornavano a casa con le rispettive automobili. È l'ennesimo episodio negativo della stagione surreale dei francesi, ma questa volta avrebbe potuto portare a gravi conseguenze: Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meite sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco in un tentativo di rapina mentre rincasavano dopo l'ultima trasferta.

Come riportato da Europe 1 e confermato da Provence l'agguato è avvenuto nella zona sud della città intorno alle 3 di notte. I giocatori erano rientrati da poco nel centro sportivo del club dopo la partita contro il Le Havre e si stavano dirigendo verso le proprie abitazioni, ognuno con la sua auto. Secondo le ricostruzioni delle autorità locali Moumbagna, Onana e Meite avrebbero sbagliato strada, finendo in un vicolo cieco dove i malviventi li avrebbero aggrediti per cercare di portargli via le vetture.

I tre giocatori si sono imbattuti per puro caso nella banda armata e uno di loro avrebbe colpito una delle auto con tre colpi di pistola: una scena agghiacciante per i tre giocatori che, nel cuore della notte, hanno cercato di fuggire via. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito durante la sparatoria che ha soltanto rovinato una portiera e causata tanta paura. I tre sono riusciti a fuggire e a denunciare l'accaduto alle autorità.

La ricostruzione dell'aggressione ai giocatori del Marsiglia

Secondo una fonte del portale Actu17, che ha sentito la Procura di Marsiglia per cercare di ricostruire al meglio la vicenda, i giocatori "si sono trovati di fronte a un gruppo di uomini che temevano per la loro incolumità, forse pensando che i tre veicoli fossero quelli di individui armati venuti per aggredirli". Un proiettile ha raggiunto l'auto di Onana, mentre gli altri due (ma potrebbero anche essere di più) sono finiti in quella di Moumbagna, mentre Meite era dietro di loro di qualche metro e non è stato preso di mira.

Le autorità hanno confermato che tali agguati a personalità di spicco della città non sono purtroppo una novità. I tre calciatori sono illesi ma sotto shock, così come il club Marsiglia che sta seguendo da vicino le indagini, nonostante non possa rilasciare comunicati ufficiali per il momento.