Totti torna sui social, c’è un messaggio per lui: “Vola in Tanzania a riprenderti Ilary” Francesco Totti torna a postare sui social dopo la separazione con Ilary Blasi: il suo post scatena un fiume di commenti.

A cura di Paolo Fiorenza

È passata poco più di una settimana dall‘annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: il comunicato diffuso dalla showgirl lo scorso 11 luglio esauriva in poche parole un rapporto durato 20 anni. "Il mio matrimonio con Francesco è terminato", scriveva lei, mentre lui la chiamava ancora "mia moglie" nella nota con cui poco dopo confermava una "separazione non evitabile". Da allora molto si è detto sulle nuove relazioni dei due, da Noemi Bocchi ad un misterioso partner di Ilary, mentre i diretti interessati hanno scelto il silenzio assoluto.

La Blasi è volata in Tanzania per una vacanza con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, con l'intento di sottrarsi alla morsa mediatica asfissiante ma anche di proteggere i ragazzi, mentre Totti è rimasto a Roma, distraendosi con l'amato padel e cercando sponda nei suoi amici di lunga data. Ilary in questi giorni ha documentato abbondantemente su Instagram il suo viaggio nell'Africa orientale: l'ultima foto postata qualche ora fa la ritrae sulla spiaggia di Zanzibar assieme ai figli.

Un'ora prima si era rifatto vivo sui social anche Francesco, che dall'annuncio della separazione non aveva pubblicato più nulla. Il post su Instagram dell'ex capitano della Roma non è altro che uno spot per un'automobile elettrica, ma ha scatenato un fiume di commenti. Se molti tifosi giallorossi ringraziano Totti per aver contribuito all'arrivo di Paulo Dybala, ricordando quanto si sia speso in prima persona con l'argentino per convincerlo a sposare la Lupa, tanti altri gli mandano un messaggio che tira in ballo Ilary: "Vola in Tanzania a riprenderti tua moglie".

Sono decine i commenti di chi non si arrende alla fine di una storia che è una vicenda privata e dolorosa, ‘facendo il tifo' perchè la coppia torni assieme, come se ci si trovasse di fronte ad una soap opera in cui i sentimenti del pubblico vadano rispettati, come se distruggere le favola non fosse il ‘finale' giusto. Ed allora eccolo il messaggio del popolo che non vuole rinunciare a credere nel sogno: "Vai in Tanzania a riprenderti tua moglie. Di famiglie e mogli così ne esistono una sola", "Vola in Tanzania che è meglio… di Ilary ne esiste una sola…", "Vai a riprenderti tua moglie!!! Lei ti sta aspettando!!!", "Francè ripensaci… una come lei non la ritrovi".

E ancora l'invito a pensare ai figli e alla famiglia: "Francè riprenditi la tua famiglia… vola da tua moglie", "Corri dai tuoi figli perché in futuro te ne pentirai", "Vola dalla tua famiglia", "Vai in Tanzania e riprenditi la famiglia". Commenti simili peraltro si trovano anche sotto l'ultimo post in spiaggia di Ilary: "Con Totti siete più belli ancora", "Siete meravigliosi, mi auguro che torni tutto come prima", "Torna con Totti", "Se ci fosse il padre sarebbe ancora meglio".

Che del resto ci fosse un tifo da stadio perché la coppia non si lasciasse, lo si era capito nelle ore in cui la notizia della separazione era diventata di dominio pubblico. In quel momento il commento più gettonato sui social era stato: "Se Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano, allora davvero vuol dire che l'amore non esiste". Il "Francé vola in Tanzania" di oggi è la speranza che il film possa avere un clamoroso colpo di scena, col protagonista che si riscatta con un gesto d'altri tempi. Ma questa è vita, non cinema…