Totti non resiste all’effetto nostalgia: “Rivedo spesso i miei gol”, e sceglie i più belli di sempre Ha elogiato Mourinho e ha parlato dei risultati alterni della Roma, ma Francesco Totti ha anche eletto i gol più belli di tutta la sua carriera: “Il gol al volo con la Sampdoria e il pallonetto a Julio Cesar”.

Francesco Totti in questo periodo è sempre in prima pagina, talvolta per motivi extra-calcistici, ma in questa occasione l'ex straordinario numero 10 giallorosso è tornato protagonista per una lunga intervista, nella quale ha toccato tanti temi e ha scelto anche i gol più belli della sua carriera, e non era affatto semplice.

Ha parlato ai microfoni di Radio Serie A Rds Totti, che ancora una volta ha elogiato José Mourinho, l'allenatore che avrebbe voluto da calciatore. Non è stato possibile, ma almeno se lo trova in panchina della ‘sua' Roma: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho? Sì, mi sarebbe piaciuto. Come ho sempre detto, avrei voluto essere allenato da Mourinho in carriera".

Poi ha risposto a una domanda, banalissima in realtà, sulle coppie doc della Roma cioè quella che hanno formato lui e Batigol e quella di oggi, che vede in tandem Lukaku e Dybala: "Meglio Totti-Batistuta o Lukaku-Dybala? Io avrei messo tutti e quattro insieme: sarebbe stata una Roma abbastanza offensiva".

Totti poi segue Mourinho e pensa che i risultati altalenanti della squadra giallorossa siano figli delle prestazioni dei calciatori: "Cosa manca a questa Roma? La continuità di risultati, quando non vinci in continuazione ci sono alti e bassi. Avendo un grande allenatore penso che, alla fine, dipenda tutto dai calciatori".

Poi con un effetto nostalgia ai suoi massimi, la leggenda giallorossa ha detto di rivedere spesso i gol e le giocate più belle della sua carriera. Pur con difficoltà Totti ha scelto i gol più belli segnati in un Inter-Roma dell'ottobre 2005 e in un Sampdoria-Roma del settembre 2006 come i più belli in assoluto: "Mi capita di rivedere le mie migliori azioni su YouTube. Il gol più bello non è facile da decretare, penso che i migliori siano quelli segnati a Genova e Milano: il gol al volo contro la Samp e il pallonetto a Julio Cesar. Sono due gol bellissimi, anche se totalmente diversi".