video suggerito

Totti a 48 anni segna un gol da centrocampo nella partita tra ex: compagni e avversari increduli Francesco Totti ha segnato un gol meraviglioso durante una partita giocata tra vecchie glorie. Al Tardini Totti ha sorpreso Frey calciando da centrocampo ed ha mostro il suo solito tocco magico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La classe è classe, e va rispettata, sempre. E la classe non ha età. Francesco Totti ha dimostrato di avere ancora un piede meraviglioso e fenomenale a 48 anni. L'ex Capitano della Roma ha segnato un gol meraviglioso, calciando praticamente da centrocampo. Un gol che ha strappato applausi da parte degli spettatori del Tardini, teatro di una sfida con tanti ex grandi campioni.

Il gol da centrocampo di Totti

Domenica scorsa è stata giocata una partita allo Stadio Tardini di Parma, un incontro ormai abituale, quello organizzato da Operazione Nostalgia, che convoca una sfilza di ex calciatori (di alto livello) per giocare un incontro a giugno. A questo giro, a Parma, c'erano oltre a tanti ex di livello calciatori (da Fiore a Veron passando per Ventola, Panucci, Aldair e Candela), e pure Francesco Totti, che ha dimostrato, pure se non ce n'era affatto bisogno, di avere ancora un piede magico.

La magia del Capitano sbalordisce il Tardini

Un piede, che a distanza di otto anni dal ritiro (maggio 2017) è capace di magie pure. Un pallonetto da campione, anzi, da artista quello dell'ex numero 10 della Roma che al 21′ prende palla nella sua metà campo, vede Frey ampiamente fuori dai pali, e decide di calciare in porta. Quello che ne esce è una magia, una prodezza, un capolavoro. Tutto lo stadio si alza in piedi. Un gol divino, un gol alla Totti. Tutti coloro che sono in campo restano esterrefatti, e pure Totti lo conoscono bene, avendo ci gioco assieme o contro. Ma una magia è sempre una magia.

Le abilità balistiche di un campione dotato di classe vera non finiscono con il termine della carriera, e Totti ha dato l'ennesima dimostrazione. Nei mesi scorsi l'ex Capitano della Roma aveva detto che sarebbe stato in grado di giocare ancora a certi livelli, aggiungendo che c'erano state un paio di squadre che avevano pensato di ingaggiarlo.