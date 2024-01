Torino-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Torino-Napoli è una delle partite della 19ª giornata di Serie A in programma domenica 7 gennaio. L’incontro inizierà alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli guidato da Walter Mazzarri scende in campo per la prima volta nel 2024 e lo fa in casa del Torino. Un incontro molto insidioso per i campioni d'Italia, che hanno vinto solo due partite negli ultimi due mesi in Serie A. L'incontro della 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata, si disputerà all'Olimpico Grande Torino e prenderà il via alle ore 15. Il Toro, decimo, e il Napoli, settimo in classifica, scenderanno in campo alle ore 15 di domenica 7 gennaio.

Il Torino è reduce da una sconfitta con la Fiorentina, che ha posto fine a una serie utile che comunque ha riportato nella top ten della Serie A i granata. Il Napoli invece nell'ultima sfida del 2023 ha pareggiato 0-0 con il Monza. I partenopei sono settimi in classifica, al pari della Roma, e sono già lontanissimi dalle prime tre posizioni.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli. Mazzocchi è il primo acquisto del mercato invernale del Napoli, ma non dovrebbe essere della partita dal primo minuto. Partenopei senza Osimhen, Anguissa e Meret. Davanti Simeone favorito su Raspadori. Torino con il tridente canonico: Vlasic dietro Zapata, grande ex, e Sanabria.

Partita: Torino-Napoli

Quando si gioca: domenica 7 gennaio 2023

A che ora: 15:00

Dove si gioca: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 19ª Giornata

Dove vedere Torino-Napoli in diretta TV su Sky o Dazn

L'ultima partita del girone d'andata di Torino e Napoli si potrà seguire in esclusiva su DAZN, che manderà in onda l'incontro anche in diretta televisiva. Naturalmente servirà l'abbonamento e per vederlo dalla televisione c'è bisogno di una Smart Tv o di un dispositivo come Fire Tv Stick di Amazon o Google Chroomecast.

Torino-Napoli, dove vederla in streaming

Sarà possibile vedere sempre solo su DAZN in streaming la sfida tra il Torino e il Napoli. Telecronaca di Stefano Borghi e Marco Parolo.

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli di Serie A

Toro con un tandem d'attacco notevole: davanti Sanabria e Zapata, alle loro spalle Vlasic. Meret infortunato, gioca Gollini. A metà campo Cajuste al posto di Anguissa. Davanti torna Politano, mentre è ballottaggio tra Simeone e Raspadori per il ruolo di vice Osimhen.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri