Il focolaio di variante inglese del Covid-19 divampato nel Torino per il momento non si è allargato. L'ultimo giro di tamponi cui si sono sottoposti ieri tutti i membri del gruppo squadra granata non ha difatti rilevato nuove positività. Il numero dei contagiati nella società piemontese resta, dunque, a dieci (otto calciatori e due membri dello staff).

In seguito agli esiti di questi ultimi test si attendono adesso le disposizioni da parte dell'Asl di Torino, l'autorità sanitaria competente in materia, circa la possibile ripresa degli allenamenti (gli uomini di Davide Nicola non si allenano dallo scorso lunedì) e in merito alla trasferta a Roma per il match di campionato contro la Lazio al momento programmato per martedì 2 marzo. Su quest'ultimo, tenendo ovviamente in considerazione il parere dell'Asl, spetterà comunque alla Lega Serie A decidere per un eventuale rinvio, come già avvenuto per la gara con il Sassuolo originariamente in programma venerdì scorso e rinviata, a causa del focolaio Covid scatenatosi nel Torino, al prossimo 17 marzo.

Bisognerà dunque attendere le prossime ore per capire se la formazione granata potrà dunque tornare al centro sportivo Filadelfia per riprendere gli allenamenti dopo una settimana di stop e, soprattutto, se dopo aver saltato il match della 24a giornata, potrà finalmente tornare in campo per riprendere il cammino verso la salvezza dopo esser stata interrotta dal divampare del focolaio Covid proprio nel suo momento di forma migliore (il Torino è infatti reduce da una sola sconfitta nelle ultime 11 gare di Serie A nelle quali ha ottenuto due vittorie e otto pareggi oltre all'unico ko arrivato in casa del Milan).