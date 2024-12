Thuram non sa di abitare nell’ex casa di Fedez, anzi non sa proprio chi sia: “Ma davvero è un rapper?”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Lautaro non segna? Nessun problema per l'Inter, visto che l'attuale capocannoniere del campionato di Serie A è il suo collega di reparto Marcus Thuram. Il 27enne attaccante francese sta trascinando i nerazzurri con ben 12 gol e 6 assist nelle 16 partite giocate: "È il momento più alto della mia carriera, all'Inter sono in fiducia totale. Ed è grazie a chi mi sta intorno: compagni, mister, società. Ma ho tanto da migliorare ancora. Nel colpo di testa, per dire. E nel provare ad andare più veloce di come riesco". Thuram è a Milano da un anno e mezzo, recentemente si è trasferito nell'attico di CityLife dove vivevano Fedez e Chiara Ferragni quando erano nel pieno del loro amore, ma lui non ne sa niente di tutto questo, anzi non sa proprio chi sia Fedez: "Ho sentito dire… non li conosco. Davvero Fedez è un rapper?".

Il figlio di quel Lilian Thuram che ha vinto tantissimo con le maglie di Parma, Juventus e nazionale francese ha parole meravigliose per suo padre: "Lui è stato fondamentale per me, da giovane e ancora oggi. Con lui guadagno tempo, una parola sua sono 2-3 settimane di lavoro per un altro. E sono anche il grande fratello di Khephren. Sono fiero della mia famiglia".

L'esultanza di Marcus Thuram dopo il gol al Como nell'ultimo turno di campionato

L'Inter è a tre punti dall'Atalanta capolista, ma deve recuperare la partita con la Fiorentina rinviata per il malore di Bove, un episodio che ha avuto un impatto enorme su Thuram, che quel giorno era in campo: "Ero paralizzato, sangue ghiacciato, non sapevo cosa fare – racconta alla Gazzetta dello Sport – Ma è come una sveglia sulla vita. Dopo la partita ho chiamato tutte le persone a cui voglio bene, una ad una, per dire loro quanto le amo".

La promessa di Thuram all'Inter: "Non la lascerò mai sfruttando la mia clausola"

A dispetto della militanza ancora breve, il rapporto con l'Inter è fortissimo, al punto che Thuram si lascia andare a una promessa: "La mia clausola di rescissione? Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l'Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra (85 milioni, ndr) è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società".

Un abbraccio tra Thuram e Inzaghi: tra i due c'è intesa totale

Quanto a Simone Inzaghi, Thuram gli dedica una battuta scoppiando a ridere: "Non sapevo che avesse segnato 4 gol in una sola partita di Champions, io non penso che ci riuscirò, anche perché lui dopo due gol mi fa uscire… Come faccio a sorridere sempre? Sono felice, faccio quel che ho sempre voluto nella vita. Perché non dovrei?".