Thiago Silva ripete lo stesso gesto ad ogni gol da 17 anni: “Pensa sempre a me” Thiago Silva ha segnato il secondo gol nella sfida vinta dal Chelsea contro il Tottenham di Conte. Il difensore brasiliano ripete lo stesso gesto ad ogni gol da 17 anni: “Pensa sempre a me”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea di Tuchel è finalmente uscito dalla crisi battendo in casa allo Stamford Bridge il Tottenham nel derby londinese di Premier League. I Blues hanno sconfitto la ben più quotata squadra di Antonio Conte, che arrivava a questa sfida dopo un ottimo rendimento nelle ultime gare, con il punteggio di 2-0. Magnifico il gol di Ziyech a giro sul secondo palo, importante e anche significativo il secondo messo a segno invece da Thiago Silva. Il difensore brasiliano, che in Italia conosciamo benissimo per aver indossato la maglia del Milan, non smette di stupire.

A 37 anni e alla sua seconda stagione con il Chelsea dopo il rinnovo annuale siglato la scorsa estate, Thiago Silva è riuscito a scrivere un altro capitolo della sua straordinaria storia calcistica. La rete di testa messa a segno nella ripresa, gli ha permesso di superare un record che aveva solo raggiunto a dicembre. Dopo aver eguagliato infatti Didier Drogba come giocatore più anziano a segnare in Premier, il difensore brasiliano ha superato l'attaccante ivoriano ed è salito in testa a questa speciale classifica.

Thiago Silva ha segnato il suo terzo gol in questa stagione parlando proprio di questo suo record raggiunto: “Sono molto onorato di aver raggiunto un traguardo così importante. Per la mia carriera e per la storia di questo club", ha detto Thiago. Il giocatore a 37 anni e 123 giorni, è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato un gol in Premier League dal febbraio 2013, quando Ryan Giggs, 39 anni, ha segnato contro il Queens Park Rangers con la maglia del Manchester United. In totale, Thiago Silva, ha segnato cinque gol in 60 presenze con il Chelsea, tutti segnati nelle partite giocate dai Blues allo Stamford Bridge. La squadra di Thomas Tuchel attualmente è terza in Premier League con 47 punti, 10 in meno della capolista Manchester City.

Ma c'è un altro aspetto che ha caratterizzato la notte da sogno di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, anche dopo aver messo a segno questo gol importantissimo al Tottenham, ha esultato sempre allo stesso modo. Un gesto che non è passato inosservato e che è stato notato dalla moglie del giocatore, Belle, a cui Thiago Silva ha sempre dedicato i suoi gol. "Dopo 17 anni io sono ancora la persona nei suoi pensieri quando segna un gol. Ti amo" ha scritto su Twitter. Il difensore brasiliano del Chelsea ad ogni gol bacia l'anulare sinistro proprio per dedicare la sua rete alla moglie che anche in quest'occasione ha apprezzato tantissimo il gesto dell'ex Milan capace di scrivere un'altra pagina importante della sua straordinaria carriera calcistica.