video suggerito

Thiago Motta non sorride nemmeno dopo la vittoria della Juve col Milan, in tv è una sfinge: “Grazie” Durante le interviste il tecnico dei bianconeri non si scompone nonostante un successo pesante: “Abbiamo fatto meglio dell’avversario e siamo stati superiori per tutta la gara” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una sfinge. Thiago Motta conserva la stessa espressione in apparenza impassibile anche dopo la vittoria della Juventus contro il Milan. Eppure non è un successo come gli altri perché il 2-0 è pesante in chiave scontri diretti, perché spezza l'incantesimo dei pareggi, perché adesso la squadra ha rimesso la testa e il muso tra le prime quattro, perché la vendetta dopo la beffa di Supercoppa è servita, perché successi del genere possono rappresentare una svolta. Il tecnico bianconero si presenta in tv con tono poco euforico e voce bassa.

A guardarlo mentre Ciro Ferrara, in collegamento a Dazn dallo stadio di Torino, gli fa i complimenti per il risultato e per la prestazione non sembra abbia appena battuto il ‘diavolo' e attacca con un laconico: "Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento". Poi fa una pausa e per qualche attimo non si è capito se aveva finito la risposta oppure attendeva che l'interlocutore aggiungesse altro. Si sbottona un po' e prosegue accennando a una smorfia di soddisfazione. "Ci vuole un grande lavoro per giocare partite come quella di oggi. Ringrazio i miei ragazzi, che stanno crescendo e sono arrivati a prestazioni come queste".

Nel secondo tempo c'è stata solo una formazione in campo, quella bianconera. Mentre il Milan è letteralmente sparito. "Secondo me abbiamo dominato anche nel primo tempo, abbiamo fatto meglio dell'avversario e siamo stati superiori per tutta la gara. Faccio ci complimenti ai ragazzi per come l'hanno interpretata. Volevamo essere aggressivi e fare in modo anche di non lasciare tempo e spazio a Maignan con la palla tra i piedi, perché quando ce l'ha spesso trova l’uomo libero".

Motta può essere contento, i tre punti raccolti contro i rossoneri sono un tonico corroborante, hanno un sapore dolcissimo dopo l'amarezza di pareggi deludenti. Unica nota stonata, le condizioni di Yildiz che potrebbe non farcela per il big match col Napoli. "Ha sentito un po' tirare all'adduttore e non volevo rischiarlo. Dobbiamo valutarlo". Dal turno a Mbangula, autore anche del gol del vantaggio. "È un ragazzo che ci sta dando un grande aiuto in tutte le situazioni di gioco, si sacrifica molto per il gruppo".

La chiosa sulla prestazione della sua Juve è motivo d'orgoglio: "Nell'ultima partita contro l'Atalanta abbiamo commesso errori tecnici, cosa che danno fiducia all'avversario. Contro il Milan invece abbiamo giocato con grande qualità. E questo è sicuramente un vantaggio in termini psicologici anche per l'effetto che fa agli avversari".