video suggerito

“Theo ci ha fatto un grande favore”: Hancko e il Feyenoord si prendono gioco del Milan David Hancko, difensore del Feyenoord, ha commentato in mixed zone il pareggio che permette agli olandesi il passaggio agli ottavi e condanna il Milan all’eliminazione dalla Champions League. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

David Hancko è stato premiato dalla UEFA come MVP di Milan-Feyenoord. Il difensore del club ha parlato nella mixed zone dello stadio Giuseppe Meazza dopo il fischio finale della partita che condanna i rossoneri all’eliminazione dalla Champions League. Il calciatore slovacco ha parlato dell’espulsione di Theo Hernandez e quanto li ha aiutati a rientrare nella partita dopo le difficoltà della prima parte: "Di sicuro, ci ha fatto un grande favore. Abbiamo potuto prendere l’iniziativa ed è stato difficile per loro, la superiorità numerica ci ha aiutati. Alla fine è arrivato un gol fantastico”.

Il terzino del Milan si era fatto ammonire nel primo tempo per un fallo sciocco a metà campo e all'inizio della ripresa si è beccato il secondo giallo per una simulazione inutile nell'area del Feyenoord: da quel momento la partita è cambiata e gli olandesi sono riusciti a riportare la sfida in parità, conquistando il pass per gli ottavi di finale.

Hancko e il Feyenoord si godono la qualificazione ai danni del Milan

Hancko ha analizzato così la partita e il passaggio del turno ai danni dei rossoneri: “È fantastico e sono davvero contento di quello che abbiamo fatto. Nessuno si aspettava che potessimo passare, specialmente in questo stadio. Era difficile, specialmente dopo il gol all’inizio. Ringraziamo i nostri tifosi, sono stati fantastici. E i nostri giovani ragazzi”.

L'ex Santiago Gimenez aveva sbloccato il match dopo 40 secondi e per il Feyenoord la gara si è messa subito in salita, proprio partendo da questo Hancko ha commentato la prestazione della sua squadra: "Che non era facile, che sarebbe stata molto tosta per noi. Volevamo segnare, ma abbiamo dovuto cambiare il nostro piano di gioco. Alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile: guardo a Leao, Pulisic, Felix, Walker. È incredibile averli superati”.

Hancko nominato Player of the Match di Milan-Feyenoord

Dávid Hancko, difensore e capitano del Feyenoord, è stato nominato Player of the Match della partita che gli olandesi hanno giocato contro il Milan. Il Panel di Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Una grande prestazione. Ha dato il buon esempio alla difesa e alla squadra. Dopo il rapido gol iniziale del Milan, il Feyenoord è stato molto solido in difesa. Hancko ha compiuto alcuni buoni recuperi ed è stato solido nei passaggi durante la fase di costruzione".