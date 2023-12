Tchaouna è il pupillo di Filippo Inzaghi alla Salernitana: “Stravedo per lui dal primo giorno” A Salerno Pippo Inzaghi ha trovato il suo nuovo crack, Tchaouna: “Quando segna viene sempre ad abbracciarmi perché sa che voglio farlo diventare un grande giocatore” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'eroe di giornata per la Salernitana è Loum Tchaouna, autore del gol dell'1-0 che ha rilanciato i campani in casa dell'Hellas Verona. La vittoria in trasferta è fondamentale per smuovere le acque sul fondo della classifica e lanciare un segnale alle rivali per la lotta alla salvezza, ma soprattutto è un mattoncino fondamentale per l'avventura in panchina di Filippo Inzaghi.

L'allenatore ha riportato serenità all'ambiente e ha rimesso il treno granata sui giusti binari. Tanto passa anche da Tchaouna, un giocatore che per Super Pippo è diventato già un grande pupillo. Ai microfoni di DAZN ha lasciato trasparire tutta la stima per il francese: "Stravedo per lui dal primo giorno, deve crescere e trovare continuità. Può diventare un crack, a patto che lavori come sta facendo, in certe cose deve migliorare".

L'occhio dell'ex attaccante del Milan non mente. Dopotutto di campioni se ne intende e la carriera che ha alle spalle può aiutarlo a scovare nuovi talenti. L'unica strada per affermarsi però è quella di continuare a lavorare, come suggerito dallo stesso Inzaghi che svela qualche retroscena sul loro rapporto speciale: "Sono duro come sarebbe il suo papà, ma capisce che lo faccio per aiutarlo, infatti viene sempre ad abbracciarmi quando gioca bene perché sa che voglio farlo diventare un grande giocatore".

La vittoria in casa dell'Hellas Verona è un segnale positivo da raccogliere per cominciare bene il 2024 e centrare un'altra salvezza che avrebbe del clamoroso. Ma la Salernitana dovrà trovare continuità per sognare la sua missione impossibile: "La squadra mi ha accolto bene ma abbiamo dovuto lavorare molto per le tante problematiche, elencate anche dal presidente. Sapevo che con il lavoro e lo spirito giusto potevamo venire a vincere qui, lo abbiamo meritato ed è una bella iniezione di fiducia. La strada è ancora lunga però perché siamo ancora ultimi. Stasera però Salerno sarà orgogliosa di noi e sono felice perché è una città fantastica con un pubblico fantastico".