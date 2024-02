Taremi perde la testa dopo la sconfitta dell’Iran in Coppa d’Asia: scontro con i tifosi avversari Dopo l’eliminazione dell’Iran Taremi se la prende con i tifosi del Qatar: zittisce quelli in curva, poi arriva a un passo dallo scontro fisico con quelli seduti in tribuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è stata una bella serata per Taremi e tutto l'Iran, eliminato in semifinale di Coppa d'Asia da Qatar. Una sconfitta bruciante arrivata con una doppia rimonta che i giocatori non si aspettavano e che ha mandato su tutte le furie l'attaccante, promesso sposo dell'Inter a parametro zero per la prossima stagione.

Il sogno era quello di poter approdare in finale e giocarsi la vittoria del trofeo, ma la nazionale è stata costretta a fermarsi a un passo dal grande evento. La partita è stata infuocata fino alla fine, con un cartellino rosso sventolato in faccia a un giocatore dell'Iran praticamente a tempo scaduto e una scia di polemiche che ha accompagnato le due squadre anche dopo il triplice fischio dell'arbitro.

E Taremi è stato tra i protagonisti di questo momento concitato. Dopo la fine della partita l'attaccante si è diretto sotto lo spicchio di stadio dedicato ai tifosi del Qatar facendogli il gesto di tacere, una mossa che non è piaciuta per niente al pubblico. Intanto i suoi compagni di squadra hanno provato a trattenerlo, così come gli avversari che hanno cercato di placare la sua rabbia.

Ma non è bastato, perché il giocatore del Porto era davvero infuriato e ha deciso di prendersela anche con i tifosi seduti in tribuna. Taremi si è avvicinato al settore, cercando addirittura di avere uno scontro fisico con qualcuno di loro. Alla fine per fortuna i giocatori in campo sono riusciti a trattenerlo e a fargli cambiare idea, evitando che la situazione degenerasse in una vera e propria rissa.

Tutto è rientrato nel giro di pochi minuti e non ci sono state ripercussioni, nonostante il lancio di alcune bottiglie dagli spalti che avrebbero potuto ferire qualcuno. Sono però serviti diversi giocatori e componenti delle panchine per calmare Taremi e convincerlo a rientrare negli spogliatoi, abbandonando tutti i suoi intenti bellicosi.