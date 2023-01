Tackle horror a Old Trafford, bruttissimo infortunio per van de Beek che esce tra le lacrime Donny van de Beek è uscito dal campo negli ultimi minuti del primo tempo di Manchester United-Bournemouth dopo un tackle killer di Senesi. Una torsione innaturale della gamba fa preoccupare quanto le lacrime dell’olandese. L’infortunio può essere molto serio.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United vince ancora. La squadra guidata da Erik ten Hag ottiene il terzo successo in fila in Premier League dalla ripresa del campionato, il quarto su quattro ottenuto dopo i Mondiali. Il tecnico olandese sembra aver trovato la quadratura e ha sfruttato nel modo migliore il turno interno contro il Bourneomouth. Ma il match è stato anche contrassegnato da un brutto infortunio occorso a Donny van de Beek che ha lasciato il campo in lacrime dopo un tackle davvero durissimo.

Con Arsenal-Newcastle, terminata 0-0, e Chelsea-Manchester City in calendario in questo 19° turno, il Manchester United sapeva che sfruttando il turno interno contro il Bournemouth avrebbe in ogni modo guadagnato punti su alcun delle rivali. La partita si mette bene presto perché Casemiro insacca al 23′ ed è 1-0.

La durissima entrata di Senesi su van de Beek.

Incanalato su eccellenti binari l'incontro però andava chiuso, ma prima dell'intervallo c'è stato un bruttissimo episodio. Esattamente al 42′ vanno a contrasto van de Beek e l'argentino Senesi. L'ex del Feyenoord entra in tackle, la scivolata non è cattiva. L'ex Feyenoord pensava più a sbrogliare la matassa che a far male, ma il campo scivoloso di Old Trafford non lo aiuta, non si ferma e travolge van de Beek che vola giù e a terra rimane per un po'.

In diretta non si capisce subito l'entità dell'infortunio, ma rivedendo le immagini si vede la torsione innaturale della gamba del calciatore olandese, che dopo una serie di annate deludente stava cercando di ritrovare la titolarità e soprattuto tanta convinzione. Innaturale a dir poco la posizione della gamba destra. Il timore è che l'infortunio sia molto serio. Il giocatore si rialza sulle sue gambe, ma è costretto a chiedere il cambio e in lacrime lascia il campo, a favore di McTominay.

Sarebbe un peccato se dovesse ancora una volta fermarsi ai box. Il Manchester United non ha risentito di quell'episodio e nella ripresa ha subito trovato il raddoppio con Luke Shaw. Rashford firma il gol del 3-0. Red Devils al terzo posto con il Newcastle. Ora bisognerà solo capire cosa è successo a van de Beek.