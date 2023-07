Tabellone Coppa Italia 2023-2024: Napoli e Juve dalla stessa parte, possibile derby Inter-Milan La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. Nella parte bassa ci sono il Napoli campione d’Italia e la Juventus, testa di serie numero uno è l’Inter, detentrice del titolo.

La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. Di indiscrezioni ce n'erano parecchie da tanto tempo, pure perché da qualche anno non si sorteggia il tabellone. Ma di fatto è tutto un gioco ad incastro. Che prevede come testa di serie numero 1 la squadra detentrice del titolo, e poi a scalare vale la classifica del campionato precedente, ciò significa che il Napoli materialmente è la testa di serie numero 2. I partenopei presidiano la parte bassa che vede come teste di serie anche Juventus, Roma e Lazio. Mentre Milan, Atalanta e Fiorentina fanno compagnia all'Inter.

Inter quindi principale testa di serie, così come lo scorso anno quando concesse il bis – all'Olimpico in finale venne battuta 2-1 la Fiorentina. Proprio i viola potrebbero essere gli avversari dei nerazzurri nei quarti, così almeno secondo tabellone le otto squadre nel seeding. Sempre nella parte alta è presente il Milan, che invece potrebbe sfidare l'Atalanta. Quindi in linea teorica ci potrebbe essere un derby milanese in semifinale.

Quello di Roma invece si potrebbe disputare prima ancora e cioè nei quarti. Perché Roma e Lazio sono collocate nello stesso spicchio. Mentre nell'ultimo quarto le teste di serie sono il Napoli e la Juventus, che disputarono la finale del 2020. Ovviamente tutto teorico perché di sorprese ce ne sono sempre tante, lo scorso anno il Torino agli ottavi eliminò il Milan, mentre la Roma venne sconfitta nei quarti dalla Cremonese.

Il tabellone della Coppa Italia 2023-2024 prenderà il via con quattro turni preliminari che si giocheranno domenica 6 agosto, questi gli incontri: Cesena-Virtus Entella, Catanzaro-Foggia, Reggiana-Pescara, Feralpi Salò-Vicenza.

Le quattro vincenti si qualificheranno per il primo turno che vedrà in campo ben dodici squadre di Serie A, praticamente tutte quelle che non sono teste di serie. Il primo turno è in programma domenica 13 agosto, questi gli accoppiamenti:

Bologna vs Cesena/Virtus Entella (1)

Hellas Verona-Ascoli (2)

Lecce-Como (3)

Bari-Parma (4)

Sassuolo-Cosenza (5)

Spezia-Venezia (6)

Cagliari-Palermo (7)

Catanzaro/Foggia vs Udinese (8)

Monza vs Reggiana/Pescara (9)

Genoa-Modena (10)

Empoli-Cittadella (11)

Cremonese-Crotone (12)

Salernitana-Ternana (13)

Sampdoria-Sudtirol (14)

Frosinone-Pisa (15)

Feralpi Salò/LR Vicenza vs Torino (16)

Le sedici squadre che passeranno il turno si affronteranno in autunno, esattamente l'1 novembre, in un match secco dei sedicesimi di finale. Semplice conoscere gli accoppiamenti. La vincente del match 1 incontrerà quella del 2, quella 3 sfiderà quella del 4 e così via.

Negli ottavi scenderanno in campo le otto teste di serie. Tabellone alla mano, seguendo l'elenco delle squadre sulla carta più forte, ci potrebbero essere un Inter-Bologna, un Milan-Cagliari o Udinese, un insidioso Torino per il Napoli, mentre la Lazio di Sarri potrebbe sfidare Genoa e Monza, mentre per la Juve la Salernitana.

