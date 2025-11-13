Calcio
video suggerito
video suggerito

Svelata la nuova arma segreta dell’Inghilterra: ecco le scarpe che ‘allenano’ il cervello

I giocatori della nazionale indossano un nuovo modello della Nike, le “Mind001”, progettate per aumentare concentrazione e calma mentale. Thomas Tuchel resta scettico. Resta il dubbio: genio o trovata pubblicitaria?
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Vito Lamorte
7 CONDIVISIONI
Immagine

La nazionale inglese ha svelato, a sorpresa, la sua nuova arma segreta in vista della Coppa del Mondo: un paio di scarpe progettate per “stimolare la mente”. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Times, i giocatori di Thomas Tuchel sono stati visti indossare le nuove Nike “Mind001”, calzature che – almeno secondo il colosso americano – sarebbero in grado di migliorare la lucidità mentale e la capacità di concentrazione grazie a una tecnologia basata su sensori applicati alla pianta del piede.

Apparentemente sembrano semplici slip-on dai colori vivaci, dal prezzo di circa 80 sterline, ma la casa produttrice sostiene che le scarpe “colleghino” le terminazioni nervose dei piedi con specifici recettori cerebrali, contribuendo a un migliore focus mentale nelle riunioni e durante le fasi di preparazione alla partita.

Immagine

Un’idea che sembra uscita da un laboratorio di neuroscienze, ma che in realtà è diventata parte integrante del ritiro inglese in vista del Mondiale.

Leggi anche
Svolta epocale dell'All Star Game della NBA: gli Stati Uniti sfideranno il Mondo, la nuova formula

Tuchel: “Non so quanto funzioni, ma se ci credono è già qualcosa”

Interpellato sulla novità, Thomas Tuchel si è mostrato cauto: “Non conosco nel dettaglio la scienza dietro queste scarpe”, ha ammesso con un sorriso. “Mi hanno detto che i giocatori si sentono più concentrati quando le indossano. Se funziona davvero o meno, non lo so. Ma se loro ci credono, va già bene così.”

L’allenatore tedesco, notoriamente attento alla dimensione psicologica del gruppo, ha però ribadito la sua fiducia nella meditazione e nelle tecniche di respirazione come strumenti per potenziare la concentrazione.
“Pratico la meditazione da molti anni,” ha spiegato. “Mi aiuta a disciplinarmi, a gestire la pressione. Cerco di farlo ogni giorno, anche solo per pochi minuti. È un processo continuo: più lo fai, più impari a percepirne i benefici".

Immagine

Scienza, suggestione o marketing?

A occuparsi della parte mentale nel ritiro inglese è la dottoressa Suzanne Scott, esperta in tecniche di respirazione e mindfulness, che conduce sessioni quotidiane con i giocatori. “I ragazzi ne traggono beneficio, si sentono più calmi e concentrati,” ha confermato Tuchel, sottolineando come la componente psicologica sia ormai parte integrante della preparazione sportiva moderna.

Le scarpe “Mind001” sono già oggetto di curiosità e ironia tra i tifosi, divisi tra chi le considera un brillante esperimento tecnologico e chi le bolla come l’ennesima trovata di marketing. In ogni caso, l’Inghilterra sembra aver sposato la filosofia secondo cui la mente può fare la differenza, anche partendo… dai piedi.

Calcio
Notizie
7 CONDIVISIONI
Immagine
atp finals
Oggi Musetti si gioca la semifinale con Alcaraz, Sinner già qualificato dopo la vittoria su Zverev
Sinner in semifinale, ma pensa a Musetti: "Non è stata una partita bella come la sua"
Jannik batte Zverev 6-4 6-3 ed è primo nel girone, Shelton è il primo eliminato del torneo
Perché Sinner è imbattibile quando gioca su cemento indoor mentre all'aperto può cambiare tutto
Zverev esasperato da Sinner ma vuole sfidarlo di nuovo: "Spero di incontrarlo a Torino"
Auger-Aliassime parla di Jannik Sinner come di un alieno: "Mi piacerebbe fare come fa lui"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views