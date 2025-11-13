Svelata la nuova arma segreta dell’Inghilterra: ecco le scarpe che ‘allenano’ il cervello

La nazionale inglese ha svelato, a sorpresa, la sua nuova arma segreta in vista della Coppa del Mondo: un paio di scarpe progettate per “stimolare la mente”. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Times, i giocatori di Thomas Tuchel sono stati visti indossare le nuove Nike “Mind001”, calzature che – almeno secondo il colosso americano – sarebbero in grado di migliorare la lucidità mentale e la capacità di concentrazione grazie a una tecnologia basata su sensori applicati alla pianta del piede.

Apparentemente sembrano semplici slip-on dai colori vivaci, dal prezzo di circa 80 sterline, ma la casa produttrice sostiene che le scarpe “colleghino” le terminazioni nervose dei piedi con specifici recettori cerebrali, contribuendo a un migliore focus mentale nelle riunioni e durante le fasi di preparazione alla partita.

Un’idea che sembra uscita da un laboratorio di neuroscienze, ma che in realtà è diventata parte integrante del ritiro inglese in vista del Mondiale.

Tuchel: “Non so quanto funzioni, ma se ci credono è già qualcosa”

Interpellato sulla novità, Thomas Tuchel si è mostrato cauto: “Non conosco nel dettaglio la scienza dietro queste scarpe”, ha ammesso con un sorriso. “Mi hanno detto che i giocatori si sentono più concentrati quando le indossano. Se funziona davvero o meno, non lo so. Ma se loro ci credono, va già bene così.”

L’allenatore tedesco, notoriamente attento alla dimensione psicologica del gruppo, ha però ribadito la sua fiducia nella meditazione e nelle tecniche di respirazione come strumenti per potenziare la concentrazione.

“Pratico la meditazione da molti anni,” ha spiegato. “Mi aiuta a disciplinarmi, a gestire la pressione. Cerco di farlo ogni giorno, anche solo per pochi minuti. È un processo continuo: più lo fai, più impari a percepirne i benefici".

Scienza, suggestione o marketing?

A occuparsi della parte mentale nel ritiro inglese è la dottoressa Suzanne Scott, esperta in tecniche di respirazione e mindfulness, che conduce sessioni quotidiane con i giocatori. “I ragazzi ne traggono beneficio, si sentono più calmi e concentrati,” ha confermato Tuchel, sottolineando come la componente psicologica sia ormai parte integrante della preparazione sportiva moderna.

Le scarpe “Mind001” sono già oggetto di curiosità e ironia tra i tifosi, divisi tra chi le considera un brillante esperimento tecnologico e chi le bolla come l’ennesima trovata di marketing. In ogni caso, l’Inghilterra sembra aver sposato la filosofia secondo cui la mente può fare la differenza, anche partendo… dai piedi.