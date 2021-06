La sospensione temporanea del procedimento disciplinare non è una vittoria per i tre club della Superlega (Juventus, Barcellona, Real Madrid). E si sbagliava chi credeva che da parte della Uefa potessero esserci margini per trattare eventuali punizioni meno severe rispetto all'esclusione dalla Champions. Le parole del presidente, Ceferin, nell'intervista a Rai Sport in occasione della giornata inaugurale degli Europei sono molto chiare. Anzi, il tono adottato è tutt'altro che conciliante. Non lascia intravedere alcuna possibilità di apertura diplomatica nei confronti delle uniche società che hanno scelto di proseguire la battaglia contro la federazione.

"La giustizia a volte è lenta ma prima o poi arriva. Sempre – le parole a Rai Sport del presidente della Uefa, Ceferin -. Juventus, Real Madrid e Barcellona, i tre club che ancora credono nella Superlega, sembrano come quei bambini che non saltano la scuola per un po’ e quando non sono invitati alle feste cercano di entrare con la polizia".

