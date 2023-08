Manchester City-Siviglia oggi per la Supercoppa europea, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della finale I campioni della Champions League sfidano la vincitrice dell’Europa League: come seguire la Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia.

A cura di Ada Cotugno

La vera sfida per Pep Guardiola sarà quella di dimostrare di non avere la pancia piena dopo il triplete: il Manchester City ha coronato il sogno di vincere la prima Champions League della sua storia, ma la parte più difficile sarà quella di non fermarsi sul più bello. Questa sera gli inglesi scenderanno in campo per la Supercoppa Europea contro il Siviglia, la squadra vincitrice dell'Europa League.

Nel corso di questa estate il City ha peso alcuni dei cardini della sua squadra come Gundogan e Mahrez, ma ha puntato su nuovi innesti di altissima qualità come il difensore Gvardiol. Dall'altra parte invece ci saranno i veterani di questa competizione: gli spagnoli l'hanno disputata sette volte in tutte, ma nelle ultime cinque apparizioni sono tornati a casa a mani vuote.

Le probabili formazioni di Manchester City-Siviglia. Il calciomercato potrebbe portare qualche altra novità per le due squadre, anche se l'ossatura è ormai definita. Il City potrebbe schierare da subito i suoi nuovi acquisti Gvardiol e Kovacic, con Ortega in porta al posto di Ederson. Per il Siviglia classica formazione senza nessuno stravolgimento, con tutti gli interpreti che hanno fatto parte della cavalcata europea dell'ultima stagione.

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Walker, Stones, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kovačić; Bernardo Silva, Álvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić; Ocampos, Suso, Óliver Torres; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

Partita: Manchester City-Siviglia

Quando: mercoledì 16 agosto 2023

Orario: 21:00

Dove: SStadio Georgios Karaiskakis, Pireo

Diretta TV: nessuna

Diretta streaming: Prime Video

Competizione: Supercoppa Europea

Dove vedere Manchester City-Siviglia in diretta tv

La Supercoppa Europea non andrà in onda in chiaro. Sarà visibile su smart tv soltanto agli abbonati di Amazon Prime che potranno seguirla in esclusiva attraverso Prime Video.

Manchester City-Siviglia, dove vederla in streaming

Tutti gli utenti della piattaforma Amazon potranno seguire la partita su Prime Video. Basterà collegarsi al sito oppure scaricare l'applicazione per poter seguire la Supercoppa Europea su tutti i dispositivi supportati.

Supercoppa Europea 2023, le probabili formazioni di Manchester City-Siviglia

Dopo aver già disputato la prima giornata di campionato le squadre saranno rodate e pronte per aggiudicarsi il trofeo europeo. Qualche volto nuovo tra le fila del City, mentre Mendilibar si affida al suo usato garantito.

