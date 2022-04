Spaventoso incidente per Lanzini, evitato il peggio: “Poteva essere una carneficina” Brutto incidente per Manuel Lanzini in Inghilterra. Il centrocampista argentino ha rischiato grosso finendo fuori strada con la sua auto. Miracolosamente illeso.

A cura di Marco Beltrami

Il terribile incidente di Lanzini

Sono state ore di grande apprensione oltremanica e in Sudamerica per Manuel Lanzini. Il duttile centrocampista offensivo del West Ham ha rischiato grosso a causa di un bruttissimo incidente stradale nella giornata di ieri. Subito dopo lo schianto si è temuto il peggio per il calciatore argentino, che invece miracolosamente non ha riportato conseguenze ed è uscito illeso dalla sua vettura.

Il 29enne reduce dalla parentesi con la sua nazionale si stava recando presso il centro d'allenamento degli Hammers ed era alla guida della sua Mercedes da 70mila sterline sulla A12 nei pressi di Romford, quando per cause ancora da accertare è finito fuori strada. La sua auto è finita in un fosso adiacente alla strada e si è di fatto accartocciata, con alcuni testimoni che hanno temuto il peggio. Subito dopo lo schianto, grande paura per le condizioni di Lanzini con una fonte che al The Sun ha dichiarato: "È un miracolo che sia vivo, da quello che ho sentito".

A quanto pare Lanzini non era alla guida della auto, affidata invece al suo autista. Per fortuna la macchina fuori controllo, non è finita contro altre auto, altrimenti le conseguenze sarebbero state assolutamente tragiche: "Questo incidente avrebbe potuto uccidere Lanzini e l'autista. Erano su una strada a doppia carreggiata, avrebbero potuto causare una carneficina completa. Non importa quanti soldi hai, siamo tutti vulnerabili di fronte a episodi come questo". L'intervento della polizia e dei vigili del fuoco è stato immediato, e così Lanzini e l'autista sono stati aiutati ad uscire dal mezzo distrutto.

A distanza di quasi 24 ore dall'accaduto, ci ha pensato lo stesso Lanzini a tranquillizzare tutti con un messaggio su Instagram: "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno e affetto in questo giorno, mi hanno fatto molto bene dato che è stato uno spavento molto grande, ma grazie a Dio, per quanto riguarda l'incidente, è andato tutto bene". E l'allenatore del West Ham in conferenza ha chiuso il cerchio, spiegando che l'argentino potrebbe anche scendere in campo già nel prossimo match contro l'Everton: "L'auto è finita in un fosso fuori strada. È un po' dolorante ma sta bene. È stato terribile. Per ognuno di noi"