Andrea Sottil ha ricevuto una multa salatissima da parte della Procura Federale. L'attuale allenatore dell'Ascoli, tecnico della squadra marchigiana dallo scorso 23 dicembre 2020 al posto dell'esonerato Delio Rossi, è stato sanzionato per aver bestemmiato di continuo durante la sfida del campionato di Serie B relativa allo scorso 14 febbraio 2021 contro la Reggiana. "Sottil ha pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme" si legge nel comunicato appena diramato. L'allenatore è stata dunque sanzionato con ben 1.250 Euro di ammenda. Questa la nota ufficiale:

ANDREA SOTTIL, allenatore della società Ascoli 1898 FC SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Reggiana – Ascoli del 14 febbraio 2021, durante lo svolgimento della gara, pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SOTTIL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Andrea SOTTIL

Le precedenti squalifiche per bestemmia a Lazzari e Cristante

Sottil aveva preso la squadra penultima in classifica prima della sosta per poi portarsi in terzultima posizione lasciandosi alle spalle l'Entella e soprattutto il Pescara contro cui ha vinto di recente uno scontro salvezza che potrà essere fondamentale in chiave salvezza. Attualmente infatti l'Ascoli si trova a 28 punti in classifica ad una sola lunghezza da Reggiana e Cosenza ferme a 29 e che occupano le due posizioni utili per svolgere i playout. Dal suo arrivo all'Ascoli, Sottil è riuscito a vincere 5 partite nelle ultime 16 gare.

Sottil è stato dunque sanzionato soltanto per la bestemmia anche se ha rischiato seriamente la squalifica dato il precedente in Serie A con Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio fu infatti squalificato proprio lo scorso 14 febbraio per una giornata a causa di un'espressione blasfema pronunciata durante la partita in casa dell'Inter, a inizio secondo tempo. La Procura Federale ha dunque giudicato in modo diverso i due casi. Stesso destino anche per Bryan Cristante della Roma. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, squalificò per un turno il centrocampista giallorosso per aver "pronunciato un'espressione blasfema al 23° del primo tempo della sfida tra Bologna e Roma".