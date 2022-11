Sossio Aruta torna a giocare a 51 anni, ha trovato squadra: “Nella vita mai mollare” “Il Re Leone sta per tornare”, è così che Sossio Aruta ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in campo da calciatore. In TV è divenuto un volto noto per la partecipazione ai reality Campioni, Temptation Island e al programma Uomini e Donne dove ha conosciuto l’attuale compagna Ursula Bennardo.

Il Qualiano ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante, Sossio Aruta.

Sossio Aruta torna in campo. Giocherà in Prima categoria con il Qualiano e, a 51 anni, proverà a centrare quel traguardo delle 400 reti in carriera che è ambizione e chiodo fisso. "Mai mollare", dice nel videomessaggio condiviso sui social network nel quale ringrazia la società della provincia di Napoli per la fiducia e inizia il conto alla rovescia. "Mi mancano altri 20 gol", afferma sorridente aggiungendo le sue parole a corredo dell'annuncio ufficiale arrivato dal club.

"Il Re Leone sta per tornare", dice con orgoglio il bomber che nella valigia dell'attore metterà anche questa esperienza sportiva dopo aver calcato i terreni di Serie B, Serie C e s'è tolto perfino la soddisfazione di vedere il proprio nome nel tabellino di un turno preliminare di Champions League giocato con i Sammarinesi del Tre Fiori.

A leggere la lista delle squadre di cui ha indossato la casacca ci vuole un po' di tempo. Sono tantissime, a cominciare dal Sant'Antonio Abate nel 1989 fino al Casalnuovo nel 2020 con il quale ha fatto l'ultima apparizione da calciatore.

In mezzo c'è tutta una vita trascorsa a sfondare reti, duellare in area di rigore, tra le fila di Cosenza, Savoia, Francavilla, Taranto, Benevento, Pescara, Fermana, Ascoli, Foggia, Puteolana, Frosinone, Cervia (la squadra allenata da Ciccio Graziani nel reality Campioni), Comacchio Lidi, Copparese, Monselice, Tre Fiori, Rubierese, La Fiorita, Miramare, Hatria, Scafatese, Pimonte, Vico Equense, Torrese, Grottaglie, Cittadella Potenza, Mesagne e Casalnuovo.

In totale sono 28 le formazioni che lo hanno visto all'opera là davanti, con il Qualiano arriva a quota 29. "Tutto il mondo giallorosso – si legge nella nota della società – dà il benvenuto a Sossio, augurandogli i migliori successi in campo e un in bocca al lupo per il proseguo della stagione".

Calciatore e cavaliere tra campo e palcoscenico. Sossio Aruta è divenuto un volto noto della tv non solo per la partecipazione al reality ambientato nel mondo del calcio (Campioni) ma anche per le partecipazioni a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island vip, Grande Fratello vip. La sua storia d'amore con Ursula Bennardo appartiene al mondo del gossip che mette in controluce la vita privata: è sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi ce Cupido ha scoccato la fatidica freccia. La coppia, dopo essere andata a convivere, ha avuto una bambina. A giugno scorso erano fissate le nozze ma, a causa di una crisi improvvisa, venne tutto rimandato. Adesso sembrano aver ritrovato la serenità.

A luglio scorso aveva destato scalpore un messaggio particolare del calciatore nel quale si diceva pronto a tutto – anche a cambiare regione, rispetto alla Puglia dove vive – pur di realizzare il suo sogno di diventare allenatore. "Buongiorno a tutti ragazzi – disse in un breve filmato nel quale mostrava la tessera sanitaria -. Oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello d'iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in promozione, eccellenza, serie D".

Quelle parole non caddero nel vuoto: la Virtus Taranto Calcio lo scelse come tecnico delle giovanili. Adesso la nuova avventura di nuovo in campo, di nuovo da calciatore, in quello che è stato sempre il suo mondo. "Mai mollare", il Re Leone ha ripreso a ruggire.