Simone Inzaghi impazzisce prima del rigore di Calhanoglu: la panchina dell’Inter fatica a fermarlo Simone Inzaghi va su tutte le furie nel corso dell’episodio del rigore assegnato all’Inter dopo l’intervento del VAR. Il tecnico nerazzurro è stato trattenuto a fatica da tutta la panchina prima di doversi scusare.

L'Inter ha chiuso il primo tempo contro l'Udinese in vantaggio 3-0. Nerazzurri spaventosi nel finale della prima frazione col gol su rigore di Calhanoglu poi quello di Dimarco e successivamente il tris di Thuram. Tutto in otto minuti che hanno completamente stravolto la trama del match. Una partita tirata, chiusa, che i friulani stavano anche gestendo bene concedendo pochissimo alla squadra di Simone Inzaghi. Proprio il tecnico dell'Inter è stato assoluto protagonista poco prima del penalty calciato e segnato dal turco.

L'arbitro infatti deve ricorrere al supporto del VAR per assegnare calcio di rigore all'Inter. La trattenuta di Perez su Martinez è sembrata subito evidente ma il direttore di gara solo al monitor si è potuto rendere realmente conto di quanto accaduto. Tutto in tre minuti folli vissuti da Simone Inzaghi che secondo quanto raccontato dall'inviato DAZN a bordo campo è letteralmente impazzito. L'arbitro l'ha ammonito ma poco prima in panchina tutti hanno provato a trattenerlo senza successo.

Le proteste di Simone Inzaghi con l'arbitro prima del rigore di Calhanoglu.

Simone Inzaghi ha prima chiesto con insistenza all'arbitro di andare a rivedere l'episodio al VAR e poi è esploso. L'allenatore dell'Inter, secondo il racconto fatto durante la diretta della partita, ha litigato anche con i componenti della panchina nerazzurra. Pare infatti che tutti abbiano cercato inviano di tranquillizzarlo l'allenatore dell'Inter. Una volta che Calhanoglu si è poi presentato sul dischetto del rigore per calciare quel pallone, l'arbitro si è diretto subito verso Inzaghi dopo essere stato avvisato dal Quarto Uomo che aveva visto tutto.

Il direttore di gara ha infatti ammonito l'allenatore dell'Inter che ha continuato a protestare spiegando il suo punto di vista. Ma ormai la decisione era presa. Una volta subita la sanzione e soprattutto dopo che Calhanoglu ha messo la palla in rete, Simone Inzaghi si è scusato con tutti per il comportamento avuto poco prima. Un chiaro sintomo di quanta tensione ci fosse attorno a questa partita specie dopo la vittoria di ieri della Juventus sul Napoli finita momentaneamente al primo posto in classifica proprio in attesa della sfida del Meazza.