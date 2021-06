“Siete venuti a fare i fenomeni”. Il Fasano denuncia l’aggressione subita a Bitonto

Il Fasano ha denunciato l’aggressione subita a Bitonto in occasione dell’ultima partita del campionato di Serie D, girone H. Il match, che alla fine del primo tempo era sul risultato di 1-2 in favore degli ospiti, è terminato 5-4 con i padroni di casa qualificati ai playoff. In un post su Facebook la spiegazione dettagliata di cosa è accaduto da parte della società.