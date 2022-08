Si fa tatuare il nome del suo giocatore preferito, la bandiera del club: viene ceduto dopo tre giorni Era il suo primo tatuaggio, ci ha pensato bene. Poi ha scelto il suo eroe, la bandiera della squadra per cui fa il tifo. Tempo tre giorni ed è stato annunciato ufficialmente da un’altra squadra…

A cura di Paolo Fiorenza

Il tifo calcistico spesso travalica i limiti del buon senso: la passione a volte incontenibile può portare a gesti compiuti d'impulso, dei quali ci si pente solo quando è troppo tardi. Callum è un tifoso dello Stockport County, squadra appena promossa nella League Two, ovvero la quarta serie inglese, e ha avuto la bella idea di farsi tatuare il nome del suo giocatore preferito. Peccato che pochi giorni dopo il medesimo giocatore abbia firmato per un altro club.

"Non ho rimpianti", dice ora il 23enne, che si trovava in vacanza a Zante con i suoi amici quando ha deciso di rendere omaggio a quello che per lui e molti altri tifosi dello Stockport era una leggenda del club, il 28enne difensore ‘Super' Sammy Minihan. Tempo tre giorni e il calciatore – che è stato fondamentale nel contribuire a ben due promozioni dello Stockport nei sei anni in cui ci ha giocato – è stato ufficialmente annunciato da un'altra squadra, l'Halifax Town, che milita in National League, un gradino più in basso nella piramide calcistica inglese.

In quel momento Callum ha capito di aver buttato 70 euro – tanto aveva speso per il tatuaggio – per farsi incidere su una gamba il nome di quella che ormai era un'ex bandiera. Il giovane ha cercato tuttavia di prenderla bene, postando la vicenda sui propri social con una buona dose di autoironia.

"Stavo morendo dalla voglia di farmi il mio primo tatuaggio in assoluto – ha poi detto al Manchester Evening News – Volevo avere qualcosa che ricordassi e che fosse divertente. Ho pensato a cosa fare tutto il giorno. Sono entrato nel negozio di tatuaggi ed è stato allora che ho avuto l'idea. Sam Minihan è una leggenda. È stato allo Stockport County per sei anni ed è il mio giocatore preferito".

La storia peraltro – per la diffusione che ha avuto – ha permesso a Callum di mettersi in contatto col suo idolo: "Ho avuto una conversazione con lui su Facebook. Ho pubblicato una foto del mio tatuaggio e l'ho taggato, lui mi ha risposto. Ha detto che era una cosa irreale e mi ha detto ‘che tipo che sei'. Mia madre era solo un po' scioccata e ha detto ‘ma che cosa hai fatto?' Ma io sono sempre stato un tifoso degli Hatters e Super Sammy sarà sempre una leggenda".

"Si vociferava del trasferimento qualche settimana fa, ma poi non se n'è saputo più nulla – ha aggiunto Callum – Non si crede sempre alle voci, è stato un po' uno shock vederlo partire. Ma il tatuaggio sicuramente rimarrà. Sam Minihan è qui da quando il club ha iniziato a ricostruire, lui adora lo Stockport County".