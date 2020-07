Serse Cosmi non è più l'allenatore del Perugia. A comunicarlo è stata la stessa società tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "L'A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore". Una decisione che avrebbe sorpreso anche lo stesso Cosmi che a questo punto paga caro il pareggio contro la Cremonese che ha messo il Perugia in una situazione di classifica pericolosa per la permanenza in B a sole tre giornate dalla fine. Al suo posto, è stato richiamato Massimo Oddo che aveva lasciato proprio a Cosmi il posto dopo essere stato sollevato dall'incarico nel gennaio 2020.

Cosmi non è più l'allenatore del Perugia: richiamato Oddo

Sarà dunque Massimo Oddo a riprendere in mano le redini di una squadra che aveva dovuto lasciare ad inizio mese di gennaio. Ora, l'ex allenatore del Pescara, si ritrova a dover salvare i ‘Grifoni' da un'incredibile situazione di classifica che dopo lo 0-0 contro la Cremonese si è complicata. Il Perugia è infatti fermo a 42 punti in piena zona spareggio playout. Il Presidente Santopadre pare aver sorpreso tutti con questa scelta a tre giornate dalla fine. Domani ci sarà subito il primo allenamento di Oddo. Sarà da capire se verrà confermato il ritiro di Coverciano precedentemente stabilito in vista della sfida contro l'Entella che adesso sembra essere a tutti gli effetti una finale.

Serse Cosmi dice dunque nuovamente addio al Perugia, squadra della sua città, dopo 16 anni dal suo ritorno. All'epoca, con Gaucci presidente, il tecnico umbro visse anni bellissimi dal 2000 al 2004 centrando in tre campionati di A anche la vittoria dell'Intertoto e il conseguente accesso all'allora Coppa Uefa prima della retrocessione in B dopo lo spareggio con la Fiorentina.