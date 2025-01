video suggerito

Serie A: stabiliti anticipi e posticipi fino alla 26ª giornata, Fiorentina-Inter il 6 febbraio La Lega di Serie A ha stabilito orari e date dei recuperi Bologna-Milan e Fiorentina-Inter e di tutte le partite della 24ª, 25ª e 26ª giornata. Juventus-Inter si giocherà domenica 16 febbraio.

A cura di Alessio Morra

La Lega di Serie A ha stabilito le date e gli orari delle partite Bologna-Milan e Fiorentina-Inter e il calendario della 24ª, 25ª e 26ª giornata del campionato 2024-2025. Fiorentina-Inter si giocherà giovedì 6 febbraio. E curiosamente, dopo quattro giorni, e cioè lunedì 10 febbraio le due squadre si affronteranno nella gara di San Siro. Mentre Bologna-Milan si terrà mercoledì 26 febbraio.

Le date dei recuperi Fiorentina-Inter e Bologna-Milan

Dunque si conoscono le date dei recuperi delle partite Fiorentina-Inter, sospesa al 17′ del primo tempo lo scorso 1 dicembre, e Bologna-Milan, non disputata il 26 ottobre a causa del maltempo che colpì l'Emilia Romagna. Date che erano state in un certo senso preannunciate, considerando anche gli impegni in Champions e Coppa Italia di alcune squadre coinvolte. La Lega ha reso note poi anche date e orari di tutte le partite della 24ª, 25ª e 26ª giornata.

24ª giornata: date e orari

Como-Juventus, venerdì 7 febbraio: 20:45

Verona-Atalanta, sabato 8 febbraio: ore 15

Empoli-Milan, sabato 8 febbraio: ore 18

Torino-Genoa, sabato 8 febbraio: ore 20:45

Venezia-Roma, domenica 9 febbraio: ore 12:30

Cagliari-Parma, domenica 9 febbraio: ore 15

Lazio-Monza, domenica 9 febbraio: ore 15

Lecce-Bologna, domenica 9 febbraio: ore 18

Napoli-Udinese, domenica 9 febbraio: ore 20:45

Inter-Fiorentina, lunedì 10 febbraio: ore 20:45

25ª giornata: date e orari

Bologna-Torino, venerdì 14 febbraio: ore 20:45

Atalanta-Cagliari, sabato 15 febbraio: ore 15

Lazio-Napoli, sabato 15 febbraio: ore 18

Milan-Verona, sabato 15 febbraio: ore 20:45

Fiorentina-Como, domenica 16 febbraio: ore 12:30

Monza-Lecce, domenica 16 febbraio: ore 15

Udinese-Empoli, domenica 16 febbraio: ore 15

Parma-Roma, domenica 16 febbraio: ore 18

Juventus-Inter, domenica 16 febbraio: ore 20:45

Genoa-Venezia, lunedì 17 febbraio: ore 20:45

26ª giornata: date e orari

Lecce-Udinese, venerdì 21 febbraio: ore 20:45

Parma-Bologna, sabato 22 febbraio: ore 15

Venezia-Lazio, sabato 22 febbraio: ore 15

Torino-Milan, sabato 22 febbraio: ore 18

Inter-Genoa, sabato 22 febbraio: ore 20:45

Como-Napoli, domenica 23 febbraio: ore 12:30

Verona-Fiorentina, domenica 23 febbraio: ore 15

Empoli-Atalanta, domenica 23 febbraio: ore 18

Cagliari-Juventus, domenica 23 febbraio: ore 20:45

Roma-Monza, lunedì 24 febbraio: ore 20:45