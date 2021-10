Serie A, la classifica aggiornata: il Verona raggiunge la Juve al settimo posto, pari tra Atalanta e Lazio La classifica aggiornata di Serie A dopo gli anticipi dell’11^ giornata di campionato. Seconda sconfitta consecutiva per la Juve che perde in casa del Verona per 2-1 con gli uomini di Tudor che agganciano i bianconeri al settimo posto in classifica. Nell’anticipo delle 15.00, pareggio tra l’Atalanta e Lazio per 2-2 con i biancocelesti che raggiungono momentaneamente la Roma al quarto posto.

A cura di Redazione Sport

La classifica aggiornata di Serie A dopo le partite di oggi per l'11^ giornata di campionato. Brutta sconfitta per la Juve che perde la seconda partita consecutiva: 2-1 contro il Verona con gli uomini di Tudor che si portano in vantaggio con una doppietta di Simeone e McKennie che ha provato a riaprire il match nel secondo tempo. 3 punti fondamentali per il Verona che si portano a quota 15 a pari punti proprio con i bianconeri al settimo posto in classifica.

Nell'anticipo delle 15.00 pareggio tra Atalanta e Lazio (2-2) con De Roon che segna la seconda rete per gli orobici in pieno recupero: un punto a testa dunque per biancocelesti e bergamaschi con la squadra di Sarri che aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica a 19 punti in attesa del match tra i giallorossi e il Milan domani. Stasera l'anticipo tra Torino e Samp.

Ecco la classifica aggiornata dopo gli anticipi di oggi.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le partite di oggi

Napoli 28

Milan 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta 19*

Lazio 18*

Juventus 15*

Fiorentina 15

Verona 15*

Sassuolo 14

Bologna 12

Empoli 12

Torino 11

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 8

Genoa 7

Salernitana 7

Cagliari 6

*una partita in più