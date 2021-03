Domenica 7 marzo, le partite di calcio in TV. Sono cinque le partite della 26sima giornata del campionato di Serie A inserite nella programmazione dei palinsesti. Si comincia con Roma-Genoa: fischio d'inizio alle ore 12.30 per il match all'ora di pranzo allo stadio Olimpico. Tre le gare in calendario alle ore 15: Verona-Milan, Crotone-Torino, Fiorentina-Parma. Due i posticipi: Sampdoria-Cagliari (ore 18) e Napoli-Bologna (ore 20.45). Riflettori puntati anche sulla Serie B (la capolista Empoli ospita il Cittadella), sugli incontri di Liga (con il derby di Madrid tra Atletico e Real), Premier League (duello a Manchester tra City e United). Ecco tutte le info utili per vedere le gare in diretta TV e in diretta streaming su Ky e su DAZN.

Dove vedere Verona-Milan in TV e streaming

Hellas Verona-Milan sarà trasmessa in TV su Sky. La partita gioca allo stadio ‘Bentegodi' di Verona alle ore 15 ed è possibile vederla sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite). C'è l'opportunità di seguire Hellas Verona-Milan anche in diretta streaming attraverso la app di Sky Go (riservata agli abbonati) da scaricare sui dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (tablet, notebook, smartphone). Usufruendo di una buona connessione a internet sarà migliore la ricezione anche del segnale collegandosi al sito di Now Tv, previo pagamento anche del ticket per il singolo evento.

Napoli-Bologna su Sky, gli orari

Napoli-Bologna sarà trasmessa in TV su Sky. Il fischio d'inizio del posticipo della 26sima giornata di campionato è alle ore 20.45: si gioca allo stadio ‘Maradona' di Napoli. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite). Si potrà assistere al match anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma di Sky Go oppure al sito Now Tv utilizzando i consueti dispositivi.

