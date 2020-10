La Serie A fa parte dei 5 campionati più importanti d'Europa ma da qualche tempo c'è una vera e propria inversione di tendenza in merito agli ingaggi. Se fino a qualche anno fa si dispensavano lauti stipendi ora la situazione è ben diversa e a mettere un freno ci ha pensato anche la pandemia Covid-19. In uno studio pubblicato questa mattina da La Gazzetta dello Sport si nota come già rispetto al torneo 2019/2020 il monte ingaggi complessivo sia sceso di 72 milioni di euro, ovvero dai 1.360 dello scorso anno ai 1.288 di questa stagione.

Rispetto alla passata stagione non ci sono variazioni, invece, nella classifica dei dieci calciatori più pagati del torneo con Cristiano Ronaldo inavvicinabile per chiunque con i suoi 31 milioni di euro netti a stagione. Alle sua spalle c'è un altro calciatore della Juventus, Matthijs de Ligt, che si attesta al secondo posto con 8 milioni e precede la coppia dell'Inter, Romelu Lukaku e Christian Eriksen, più il capitano e cannoniere della Roma Edin Dzeko a 7,5.

Ai piedi del podio c'è Paulo Dybala con il suo ingaggio da 7,3 milioni di euro, che precede altri due bianconeri Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, l'interista Alexis Sanchez e l'eterno Zlatan Ibrahimovic con 7 milioni a stagione. Si completa così la top 10 degli ingaggi più alti del nostro campionato. Restano fuori per poco Lenoardo Bonucci e Wojciech Szczesny della Juventus, Arturo Vidal dell'Inter con 6,5 milioni di ingaggio; che precedono Kalidou Koulibaly del Napoli , Gigio Donnarumma e Alex Sandro che si "fermano" a 6. Questi sono i 15 calciatori che percepiscono gli ingaggi più alti in Serie A.

Se volessimo stilare una classifica per squadre, vedremmo la Juventus davanti con 5 calciatori presenti, l'Inter con 3 e Roma e Milan con uno; e questa graduatoria rispecchia in maniera quasi lineare quella delle rose: i bianconeri sono avanti a tutti con 236 milioni di ingaggi complessivi e seguono l'Inter con 149 e la Roma con 112. In quarta posizione c'è il Napoli con 105 e poi il Milan con 90 milioni di euro.