Sergio Ramos torna a casa e lo fa a modo suo: con un’acrobazia pazzesca salva la porta del Siviglia Sergio Ramos torna a indossare la maglia del Siviglia dopo 6.594 giorni e lo fa a modo suo: il difensore si ripresenta con un’acrobazia pazzesca che salva la sua porta e evita il gol del Las Palmas.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Ramos ha fatto il suo secondo esordio col Siviglia e gli andalusi hanno trovato i primi tre punti della stagione in Liga contro il Las Palmas. A decidere il match del Ramón Sánchez Pizjuán ci ha pensato Lukebakio, che al 71′ ha battuto Valles e ha regalato la prima gioia in campionato alla squadra di Mendilibar.

Gli occhi erano tutti puntati sul ritorno del difensore ex Real Madrid e PSG, che è stato lanciato dal 1′ in una linea a 4 con Jesus Navas, Loic Badè e Adrià Pedrosa. Ramos è tornato a vestire la maglia biancorossa in una gara ufficiale per la prima volta dal 2005 contro il Racing.

Sergio Ramos è stato accolto dagli applausi sia durante il riscaldamento che nella lettura delle formazioni, spazzando via qualche malumore che si era palesato nella tifoseria nei giorni in cui si era parlato della chiusura della trattativa che lo avrebbe riportato a Siviglia.

L'ex capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola si è ripresentato ai suoi tifosi con una giocata acrobatica delle sue, evitando un gol certo degli avversari sul risultato di 0-0. Ramos si è lanciato a peso morto sul tiro di un avversario dopo che Dmitrovic aveva respinto un altro tentativo della squadra canaria: il portiere era battuto e il difensore era l'unico a poter evitare la rete avversaria, ma il suo intervento non è stato qualcosa che si vede spesso.

Con un balzo si è lanciato per salvare la sua porta e con il petto ha deviato lateralmente il pallone: i giocatori del Las Palmas hanno protestato per un intervento col braccio ma il suo tocco era assolutamente regolare e anche la review al VAR si è chiusa senza provvedimenti o sanzioni.

Anche le diverse angolazioni proposte dalla televisione spagnola fanno capire l'efficacia e la bellezza di questo intervento difensivo di un calciatore che ha segnato un'epoca nel suo paese e a livello europeo, ma che probabilmente in tanti avevano dato già per finito dopo l'esperienza di Parigi.