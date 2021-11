Sergio Ramos si allena col PSG, incubo finito: “Possiamo goderci di nuovo il suo calcio” Sergio Ramos ha ripreso gli allenamenti di gruppo con il PSG. Un vero incubo finito per il difensore spagnolo arrivato in estate in Francia dopo il mancato accordo sul rinnovo con il Real Madrid. Fermo da luglio a causa di alcuni infortuni, il giocatore ora punta alla prima presenza ufficiale con il PSG: “Possiamo goderci di nuovi il suo calcio”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sergio Ramos è il ‘nuovo acquisto' del PSG in questa fase della stagione. Il centrale spagnolo è finalmente pronto a scendere in campo con i parigini dopo essere rimasto fermo da inizio luglio a causa degli infortuni al ginocchio e al polpaccio. Non è ancora riuscito a giocare un solo minuto con la squadra di Pochettino e per questo vuole sfruttare la sosta per tornare subito in condizione e mettersi a disposizione della squadra.

L'ex Real Madrid, arrivato in Francia dopo il mancato rinnovo contrattuale con le Merengues, si è allenato anche oggi dopo la prima seduta di allenamenti di ieri. Ha rotto il ghiaccio e secondo Le Parisien, Ramos continuerà ad allenarsi con i compagni per tutta la settimana, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Va detto che secondo L'Equipe, Sergio Ramos avrebbe preferito riprendere molto prima, anche se non è stato possibile perché il personale medico del PSG ha preferito optare per la pazienza e la cautela al fine di evitare il rischio di recidiva.

La rivelazione di Carvajal: "Spero che torni in campo dopo la pausa"

Il giocatore ha ripreso martedì mattina gli allenamenti con il gruppo del PSG rimasto al Camp des Loges durante la sosta per le Nazionali. Il campione del mondo 2010 ha preso parte a una partitella in famiglia con alcuni elementi delle giovanili dei parigini che hanno preso parte alla seduta d'allenamento con la prima squadra. Sergio Ramos ora continuerà le sessioni per cercare di conquistarsi un posto in squadra già per fine mese.

Il suo ritorno in campo l'aveva già annunciato Dani Carvajal ancora vicino al suo ex compagno di squadra, che in un'intervista rilasciata a Marca, aveva rivelato come Sergio Ramos fosse ormai pronto per tornare in campo: “Mi ha detto che era vicino al rientro e penso che dopo la pausa tornerà – ha rivelato il terzino del Real – Vediamo se siamo fortunati e se possiamo goderci di nuovo il suo calcio". Lo spagnolo sembra finalmente vedere la fine del tunnel a quattro mesi dal suo arrivo al PSG .