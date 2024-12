video suggerito

Sergio Conceiçao spreme subito il Milan nel primo allenamento: “Veloce, no camminare, veloce” Come è andato il primo allenamento di Sergio Conceiçao al Milan: il tecnico portoghese ha tenuto la sua prima seduta a Milanello e ha avuto il primo contatto con i calciatori rossoneri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

È iniziata l'era Sergio Conceiçao al Milan. L'allenatore portoghese, arrivato dopo l'esonero di Fonseca, ha diretto il primo allenamento a Milanello dopo essere sbarcato in Italia nel primo pomeriggio di lunedì. L'ex tecnico del Porto ha rilasciato le prime dichiarazioni a Milan Tv e oggi parlerà in conferenza stampa prima della partenza per l'Arabia Saudita, dove il Diavolo prenderà parte alla Final Four della Supercoppa Italiana.

C'è grande curiosità nel capire in che modo il Milan cambierà rispetto alla prima parte di stagione ma è complicato pensare di vedere subito tutte le idee del nuovo allenatore applicate: su una cosa, però, si potrebbe scommettere ed è la differenza di approccio che Conceiçao dà rispetto al suo predecessore. Nelle immagini pubblicate sui social si percepisce una frase in maniera lineare: “Veloce, no camminare…veloce”.

Come è andato il primo allenamento di Sergio Conceiçao al Milan

Poche ore dopo il suo sbarco in Italia, Sergio Conceiçao ha tenuto a Milanello sua prima seduta e ha avuto il primo contatto con i calciatori rossoneri.

L'allenatore portoghese ha mostrato di essere sul pezzo e ha mostrato i suoi modi duri e concreti ai giocatori sin dalle prime battute della sessione: naturalmente non si potranno vedere subito le idee che l'ex Porto ha per il Milan ma alcuni concetti li ha messi sul tavolo immediatamente perché la prima uscita sarà contro la Juventus del figlio Chico in un torneo di due partite che potrebbe svoltare la stagione se le cose dovessero andare bene.

Sergio Conceiçao ha parlato al gruppo in mezzo al campo e con qualche giocatore singolarmente, come si può notare dal video pubblicato sui social del Milan, prima della seduta: dalle immagini si nota come l'allenatore abbia provato ad inserire qualche concetto nuovo nonostante gli impegni molto ravvicinati che non permettono un lavoro più approfondito.

Lo staff di Sergio Conceiçao al Milan

Lo staff del nuovo allenatore del Milan è composto dal vice allenatore Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.