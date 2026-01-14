Calcio
Senegal-Egitto, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della semifinale

Senegal-Egitto è la sfida valida per la semifinale di Coppa d'Africa. Il match tra la nazionale allenata da Thiaw e quella di Hassan, si giocherà oggi, mercoledì 14 gennaio alle ore 18:00. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
A cura di Fabrizio Rinelli
Senegal-Egitto è la sfida valida per la semifinale di Coppa d'Africa. Il match tra la nazionale allenata da Thiaw e quella di Hassan, si giocherà oggi, mercoledì 14 gennaio alle ore 18:00. Una partita che metterà di fronte due Nazionali le quali possono contare di stelle del calcio del calibro di Mané da una parte e Salah dall'altra. Una delle due si giocherà poi l'atto finale della competizione che si disputerà domenica 18 gennaio contro la vincente dell'altra semifinale tra Nigeria e Marocco.

Il Senegal arriva a questo penultimo appuntamento valido per la 35esima edizione della Coppa d'Africa senza aver mai perso una partita e con un solo pareggio alle spalle, quello contro il Congo. Per il resto Mané e compagni hanno vinto contro Botswana, Benin, Sudan e Mali. Per l'Egitto il percorso è quasi lo stesso con le vittorie su Sudafrica, Benin e Costa d'Avorio prima del pareggio con l'Angola. Una sfida che chiaramente metterà di fronte i due ex compagni di squadra al Liverpool che si contenderanno un posto in finale prima di raggiungere poi i propri rispettivi club. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

  • Partita: Senegal-Egitto
  • Dove: Stadio di Tangeri
  • Quando: mercoledì 14 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • Diretta TV: Sportitalia
  • Diretta Streaming: Sportitalia.it
  • Competizione: Coppa d'Africa, semifinale

Senegal-Egitto, dove vederla in diretta TV in chiaro

Senegal-Egitto, così come tutta la Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Sportitalia. Tutti i tifosi e appassionati di calcio potranno assistere alla partita sintonizzandosi sul canale numero 60 del digitale terrestre. La telecronaca della partita sarà affidata a Francesco Letizia.

Dove vedere Senegal-Egitto, in diretta streaming gratis: l'orario

La semifinale tra Senegal ed Egitto sarà inoltre garantita anche in diretta streaming, in questo caso sul sito Sportitalia.it. Gli utenti e tifosi potranno sintonizzarsi collegandosi alla rete attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet o pc accedendo gratuitamente alla finestra dedicata all'evento.

Senegal-Egitto, le probabili formazioni del recupero della Coppa d'Africa

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; H.Diarra, I. Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Diallo, Mané. Ct: Thiaw.

Egitto (4-3-1-2): Elshenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fotouh; Attia, Abdelmaguid, Fathi; Ashour; Salah, Marmoush. Ct: Hassan.

