L'Inghilterra ha vinto la sua ultima amichevole di avvicinamento agli Europei per 1-0 contro la Romania. A segnare il gol della vittoria della nazionale dei Tre Leoni è stato Marcus Rashford, che ha battuto il portiere rumeno Nita su calcio di rigore. L'attaccante del Manchester United, per la prima volta capitano della selezione inglese, ha spiazzato l'estremo difensore aprendo l'interno del destro e calciando a fil di palo. Oltre al rigore segnato, i più attenti hanno notato anche il modo in cui il gioiellino dei Red Devils ha calciato il penalty. Prestando attenzione al momento in cui Rashford impatta il pallone, infatti, si può notare una torsione estrema della caviglia destra, quasi innaturale, ma necessaria per angolare il pallone, vista la rincorsa dritta del classe '97 inglese. L'elasticità della caviglia del 23enne potrebbe essere imputata a quello che in Inghilterra definiscono "un osso fluttuante", che l'attaccante dell'Inghilterra si è portato dietro per 11 mesi dopo un contrasto con Jordan Henderson nel 2019. Inoltre, lo scorso marzo, Rashford ha subito anche un danno ai legamenti della caviglia nel derby vinto dal suo Manchester United contro i citizens di Pep Guardiola.

Il precedente di Messi e il clamore sui social

Non è la prima volta che un calciatore utilizza una tecnica estrema e a prima vista innaturale per calciare da fermo. Ad esempio, Lionel Messi tira le punizioni poggiando tutto il peso sulla caviglia destra, che si gira in maniera poco naturale verso l'interno. In molti, sui social, si sono soffermati a commentare la tecnica di Rashford e si sono alternati commenti di stupore a affermazioni di persone che hanno spiegato come fosse normale una torsione di quel tipo. Il tweet che ha dato inizio alla discussione è diventato virale, ottenendo moltissimi commenti.

Prima volta da capitano per Rashford, ma si deve operare dopo gli Europei

Come già detto in precedenza, quella di ieri è stata la prima volta per Marcus Rashford con la fascia di capitano della nazionale inglese al braccio. Un onore per un ragazzo 23enne, che si appresta a giocare i suoi secondi Europei, dopo le due presenze in quello del 2016, disputato a 18 anni. A fine partita, il classe '97 si è detto onorato del traguardo raggiunto: "È qualcosa in cui speri da bambino, oggi sono riuscito a realizzare quel sogno". Quasi in contemporanea, però, sono arrivate anche brutte notizie: secondo il Mirror, infatti, Rashford sarà costretto a operarsi dopo gli Europei, per risolvere alcuni problemi alla spalla e a un piede. Rischia, così, di saltare la prima parte di stagione con il Manchester United.