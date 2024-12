video suggerito

Scholes senza filtri dopo aver visto giocare Yildiz alla Juve contro il City: “Chi ca**o è questo?” Paul Scholes ha reagito con stupore dopo aver visto giocare Kenan Yildiz durante la sfida di Champions tra Juventus e Manchester City. L’ex leader dello United, oggi opinionista tv, ha pubblicato una storia su Instagram: “Chi ca**o è questo?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kenan Yildiz aveva aperto la sua stagione in Champions alla Juventus segnando un gol favoloso contro il PSV nel 3-1 che i bianconeri rifilarono alla squadra olandese allo Stadium. Una perla che impressionò il pubblico presente e da casa. Thiago Motta non rinuncia mai al suo gioiello che contro il Manchester City, nella notte in cui tutti i riflettori del mondo erano puntati su Torino, ha brillato più che mai impreziosendo la sua prestazione con l'assist decisivo per il primo gol di Vlahovic che ha sbloccato la partita prima del 2-0 di McKennie.

Per il Manchester City è stato difficile gestire i movimenti di Yildiz che è riuscito a non dare punti di riferimento svariando molto sulla sinistra e accentrandosi all'occorrenza per convergere in rete. La prova del turco è stata apprezzata anche da Paul Scholes, un gigante del calcio europeo e mondiale, ex pilastro del Manchester United e oggi opinionista tv, che durante la diretta della sfida dei bianconeri contro il City ha pubblicato una storia sul suo account Instagram. L'ex leader dei Red Devils non si è trattenuto: "Chi ca**o è questo Yildiz?".

La storia pubblicata da Scholes sui social.

Domanda retorica chiaramente a sottolineare il suo stupore dopo aver visto giocare l'attaccante della Juventus contro il City. Una frase accompagnata dagli applausi e dal logo della Juventus impreziosendo ulteriormente i complimenti al giocatore e alla società. Evidentemente Scholes non aveva ancora visto con attenzione una partita dei bianconeri e soprattutto di Yildiz. Ecco perché la sua reazione è stato così sorprendente. Non è un caso che proprio un ex United abbia messo così in evidenza Yildiz finito proprio nel mirino dei Red Devils di Amorim.

L'umiltà di Yildiz prima della partita: "Un onore affrontare Haaland"

Quello di Scholes può essere quasi considerato come un invito alla sua ex società di monitorare il talento della Juventus che potrebbe far partire Yildiz solo a cifre folli. Al momento è assolutamente un intoccabile dell'undici titolare di Thiago Motta che lo sta crescendo al meglio per farlo migliorare giorno dopo giorno. Yildiz dopo la partita è stato intervistato dal suo idolo, Alessandro Del Piero, mostrando poi grandissima umiltà poco prima del calcio d'inizio: "Un onore giocare contro Haaland".