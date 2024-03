Scandalo in Argentina, una giornalista ha denunciato quattro calciatori del Velez per abusi sessuali Quattro calciatori del Velez denunciati per abusi sessuali nei confronti di una giornalista 24enne argentina. È successo la notte precedente alla partita contro l’Alético Tucumán. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Scandalo in Argentina alla vigilia della sfida di campionato tra Alético Tucumán e Velez. Un autentico scossone per via della denuncia di abusi sessuali fatta da una giornalista 24enne nei confronti di quattro giocatori del Velez. I fatti risalgono allo scorso sabato quando la giornalista in questione, la cui identità è rimasta ignota, ha contattato il portiere della squadra, Sebastian Sosa, via Instagram. I due si sarebbero dati appuntamento all'Hotel Hillton, proprio a Tucuman, dove stava alloggiando la squadra.

Il tutto si sarebbe svolto proprio nella stanza d'albergo quando la ragazza, pensando di essere ospitata solo dall'estremo difensore del Velez, si è ritrovata altri tre calciatori. Come sottolineato dall'ANSA e dalla stampa argentina, si tratta di Braian Cufré, Abiel Osorio e José Ignacio Florentin. Secondo il racconto della giornalista avrebbero trascorso il tempo a bere birra prima che alla 24enne proponessero un liquore che l'ha poi stordita costringendola a stendersi sul letto. "È stato lì – secondo la denuncia presentata – che hanno abusato sessualmente di me".

Il racconto della 24enne ha creato un autentico terremoto nel calcio argentino. La donna avrebbe poi raccontato di essersi sentita meglio dopo le 5 del mattino telefonando un taxi per farsi riportare a casa. Per ordine di un giudice sono state così successivamente aperte delle indagini che hanno riguardato una visita medica della vittima, l'acquisizione dei suoi indumenti e i filmati delle telecamere fisse dell'Hotel in cui è avvenuto l'incontro. Per i quattro giocatori in questione adesso sono guai.

Il Velez ha subito pubblicato un comunicato in cui sottolinea come il club sia a piena disposizione della giustizia affinché vengano fornite loro tutte le informazioni necessarie per far luce sull'indagine e appurare le eventuali responsabilità degli calciatori in questione. All'interno della nota pubblicata sul proprio sito e sui canali sociale della società, il Velez ha inoltre informato i propri tifosi che tutti i giocatori oggetto dell'indagine sono stati sospesi e dunque momentaneamente fuori rosa in attesa di nuovi sviluppi.