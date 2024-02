Sarri non guarda il rigore di Immobile e risponde così alle critiche: “Ho una bella faccia di ca**o” Sarri non ha guardato il rigore calciato da Immobile che ha deciso la sfida di Champions League col Bayern Monaco: l’allenatore della Lazio in conferenza stampa ha risposto alle critiche ricevute nelle scorse settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio ha scritto un'altra bella pagina della sua storia battendo la corazzata Bayern Monaco nella partita d'andata degli ottavi di Champions League. A decidere la sfida è stato un calcio di rigore di Ciro Immobile, che dagli undici metri non ha lasciato scampo a Neuer e ha fatto esplodere lo stadio Olimpico.

I biancocelesti hanno giocato una grande partita e hanno sfruttato benissimo una grande occasione: poco dopo l'ora di gioco Upacemano ha fatto fallo su Isaksen in area e sul calcio di rigore i capitano capitolino ha battuto con freddezza il portiere tedesco. A sorprendere i tifosi è stato il gesto di Maurizio Sarri, che si è girato in occasione della trasformazione e ha preferendo non guardare il tiro del bomber di Torre Annunziata. Come riportato da bordocampo, i giocatori avrebbero provato ad abbracciarlo dopo la rete ma l'allenatore è filato dritto in panchina a scrivere altre indicazioni sul suo taccuino, rimanendo quasi impassibile. Solo un piccolo gesto dopo aver intuito il gol, null'altro.

Al termine della partita Sarri ha analizzato così la gara in conferenza stampa: "Replicare questa prestazione? Questa qualità non ce l'ha nessuno. Ci sono squadre che per qualità tecniche riescono a vincere anche gare in cui non riescono a esprimersi, noi in questo facciamo più fatica. Poi è anche una questione di abitudine a giocare determinate gare e tutto il resto. Una Lazio applicata e determinata come quella di questa avrebbe un'altra classifica anche in campionato ma fa parte tutto del pacchetto".

L'allenatore esprime grande soddisfazione per la gioia che la squadra ha regalato ai tifosi ma guarda già alla sfida di ritorno: "Provo soddisfazione per i ragazzi e per i tifosi, questa sera era uno stadio elettrizzante quindi mi fa piacere che per una sera il popolo laziale possa fare festa. Lì sarà durissima ma questa sera abbiamo partecipato a una festa, domenica torneremo alla realtà".

La Lazio aveva ricevuto diverse critiche nelle scorse settimane per le prestazioni altalenanti ma Sarri, in chiusura di conferenza, risponde così: "Sassolini dalla scarpe non me li tolgo, non leggo niente, non me ne importa niente, ho una bella faccia di cazzo".